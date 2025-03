El temporal extrem obliga a 'Supervivientes' a prendre una decisió inèdita

'Supervivientes 2025' s'ha enfrontat avui al seu primer temporal extrem. Les fortes pluges han assotat els Cayos Cochinos en tot el seu esplendor, posant a prova la resistència dels concursants. La tempesta ha obligat els participants a romandre aïllats, sense possibilitat de moure's ni de rebre assistència de l'equip de producció.

"La situació està molt malament i intentem fer tot el possible per continuar amb la gala", anunciava Laura Madrueño des d'Hondures. Coberta amb un impermeable i ben abrigada, la presentadora ha volgut explicar la veritable gravetat de la situació. "Per primera vegada des que estic aquí, no hem pogut ni tan sols desplaçar-nos fins als Cayos per fer el programa. Ni en barca ni en helicòpter, no ha estat possible", explicava ella.

"És una situació extrema que no ens ha deixat dormir en tota la nit", seguia explicant Laura Madrueño, que ha definit el temporal com "diluvi". Malgrat tot, la presentadora ha fet èmfasi en confirmar que els concursants es troben bé, a l'espera que amaini però que "no corren perill".

| Mediaset

No obstant això, la situació ha creuat tots els límits i ha obligat la producció de 'Supervivientes 2025' a prendre una decisió inèdita. "Hem començat l'evacuació de les tres platges", anunciava Laura Madrueño. D'aquesta manera, els concursants abandonaran momentàniament els seus campaments i seran posats a cobert per resguardar la seva integritat.

Per descomptat, les fortes pluges també han fet empremta en l'ànim dels concursants. Encara que ambdós equips han treballat per aixecar un dic i impedir que les onades arrasessin els seus campaments, els supervivents estan cada vegada més desesperats. De fet, en ple temporal, Terelu Campos ha activat el protocol d'abandonament.

"Vull que em tragueu ara mateix d'aquí", demanava la col·laboradora, molt agobiada amb el temporal que s'aproximava. "Vull que em posis a refugi ara mateix. Estic xopant", seguia queixant-se la concursant, que amenaçava amb anar-se'n ella sola a la cabana si era necessari.

Un altre dels grans bombes del programa d'avui era l'entrada de Anita Williams i Manuel González. Els dos ex concursants de 'La Isla de las Tentaciones' anaven a saltar de l'helicòpter i retrobar-se amb Montoya durant aquest 'Tierra de Nadie'. No obstant això, el temporal ha obligat a ajornar aquest moment televisiu. "Ho veurem molt aviat", explicava Laura Madrueño.