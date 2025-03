Terelu Campos no aguanta més i activa el protocol d'abandonament a 'Supervivientes'

Les fortes pluges han posat contra les cordes als concursants de 'Supervivientes'. El temporal extrem ha obligat la producció a evacuar els Cayos Cochinos per preservar la seguretat dels supervivents. Tot i que hem vist els concursants treballar en equip per superar l'adversitat, el clima ha fet estralls en l'ànim d'alguns d'ells. Especialment per a Terelu Campos, que després de les fortes pluges es plantejava l'abandonament.

Una experiència que ha estat especialment dura per a un dels fitxatges estrella de l'edició. Terelu Campos activa el protocol d'abandonament en ple temporal i amenaça amb sortir del concurs per la porta del darrere. "Vull que em tragueu ara mateix d'aquí", demanava la col·laboradora al programa, mostrant-se molt enfadada i agobiada.

| Mediaset

Eren molts els que es preguntaven si Terelu Campos seria capaç d'aguantar a 'Supervivientes'. Tot i que la fam i dormir a terra no han estat un gran impediment per a ella, la pluja ha estat la gota que fa vessar el got. "Estic xopant, això no. Vull que em posis a refugi ara mateix", seguia exigint Terelu Campos, que amenaçava amb anar-se'n ella sola a la cabana si era necessari. "Jo no faig broma", amenaçava la col·laboradora.

Durant l'evacuació, Terelu Campos s'ha mostrat de millor humor. Un cop a salvo, hem pogut veure la concursant xerrar tranquil·lament amb els seus companys, cosa que feia pensar que s'havia oblidat de l'abandonament. No obstant això, res més lluny de la realitat: la col·laboradora seguia convençuda en voler marxar a casa.