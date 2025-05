Nacho Abad es veu obligat a parar els peus a Antonio Naranjo 'En boca de todos'

El conflicte entre Israel i Palestina, lamentablement, ha estat un dels temes més presents en els mitjans de comunicació en els últims anys. Fa uns dies, el seu impacte es va fer encara més visible en l'escenari d'Eurovisió, on la tensió política es va colar en un dels esdeveniments musicals més seguits del món.

Després de la gairebé victòria d'Israel a Eurovisió, quedant en segon lloc, aquesta setmana el Congrés ha debatut la possibilitat d'un embargament d'armes al país, mentre Brussel·les ha anunciat possibles mesures en contra seva. El tema va ser abordat al programa 'En boca de todos', on va generar una nova confrontació entre Sarah Santaolalla i Antonio Naranjo.

Tot va començar quan el programa va emetre unes declaracions de Gabriel Rufián, qui, acompanyat d'un document de gairebé trenta folis, denunciava la mort d'uns 15.000 nens i qualificava Israel com un "Estat genocida". En escoltar la seva intervenció, Nacho Abad va donar pas a Antonio Naranjo perquè opinés al respecte.

| Mediaset

"Però anem a veure si el problema no està amb els drets humans, el problema és el to i les mentides amb les quals s'invoquen. Si el missatge fos dir-li a Israel i Netanyahu que ha de trobar la manera d'acabar amb un estat terrorista, amb una organització que assassina i que fa amb els israelians el mateix que ha fet amb nosaltres d'una manera que no arrossegui una població civil segrestada i utilitzada com a escut humà per la pròpia Hamàs em semblaria perfecte. Renunciant al que fes falta, fins i tot a guanyar, per no martiritzar una societat civil que està patint", va expressar el tertulià.

"Quina pena Naranjo", interrompia Sarah Santaolalla. "El problema és que aquí s'està amagant la segona part de l'equació. Tenim un règim terrorista, jihadista i fonamentalista impulsat i finançat per l'Iran que vol fer amb el món el mateix que estan fent amb Gaza perquè la població pateix sens dubte per Israel, però en primer lloc pel martiri de Hamàs", insistia Antonio Naranjo. "No m'ho puc creure", espetava Sarah Santaolalla.

A més, Antonio Naranjo va expressar el seu cansament pel que va considerar un ús selectiu dels drets humans, afirmant que s'han de defensar sempre, no només "a estones", i citant casos com Veneçuela, Nigèria, Síria o Cuba. Sarah Santaolalla li va replicar amb contundència, acusant-lo de no haver estat capaç de condemnar el que passa a Gaza.

| Mediaset

Nacho Abad intenta posar pau entre Antonio Naranjo i Sarah Santaolalla

La discussió no va acabar aquí i, com ja ha passat en altres ocasions, tots dos col·laboradors van acabar llançant-se dures recriminacions. Antonio Naranjo va arribar a qualificar com una "ximpleria" el fet que es titlli Israel d'Estat genocida.

Va ser llavors quan Sarah Santaolalla va retreure a Antonio Naranjo que no apliqués els seus propis principis a la situació a Gaza, advertint que "estem a punt que 14.000 nadons morin perquè no es deixa entrar ajuda humanitària". Naranjo la va interrompre assegurant que "això no és veritat", al que Sarah va respondre que aquesta informació l'havia proporcionada l'ONU. Ell va replicar que es tractava de dades de Hamàs, cosa que va portar Santaolalla a queixar-se per la interrupció. La tensió va ser tal que Nacho Abad va haver d'intervenir per demanar a Naranjo que deixés acabar la seva companya.

| Mediaset

"Ja ha quedat clar un diu que l'ONU i l'altre Hamàs, avança", espetava el presentador. "Si us plau no ens quedem ancorats, avança en els arguments", afegia Nacho Abad amb intenció de prosseguir el debat.

"Més de 15.000 palestins han estat assassinats pel govern criminal de Netanyahu perquè és qui està enviant bombes, això va de que estan atacant població civil i estan bombardejant hospitals i escoles. Com no et farà pena que estiguin assassinant nens i dones?Ja n'hi ha prou del cinisme del PP i la dreta que ni amb aquestes la condemnen", sentenciava Sarah Santaolalla.

Antonio Naranjo va respondre amb to burleta, acusant la seva companya de manipular els fets amb fins ideològics i defensant que qui utilitza la població civil és Hamàs. "Tu a mi no em dones lliçons de drets humans, em fa la mateixa pena que a tu", va afirmar. Sarah va replicar que "no és una guerra, és un genocidi", mentre Nacho Abad intentava posar ordre demanant que no s'interrompessin.