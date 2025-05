Juan del Val diu el que molts pensen del que ha passat amb Melody a Eurovisió

La ressaca d'Eurovisió ha deixat més polèmiques que celebracions a Espanya. Mentre Àustria s'alça amb el triomf, l'actuació de Melody pel nostre país amb prou feines aconsegueix evitar l'últim lloc. A 'La Roca', Juan del Val ha abordat sense embuts el paper de la cantant espanyola i les tensions polítiques que han sacsejat el festival.

"Com algú que no veu Eurovisió mai, jo ahir vaig veure a Melody, és la primera vegada que escolto la cançó sencera, ho prometo. Havia escoltat l'estribillo. I de veritat ahir la vaig veure i em va semblar una actuació fantàstica, però és clar no vaig veure cap altra per tant", arrencava el debat Juan del Val a 'La Roca'.

El comentari arribava després que Melody publiqués un missatge a les xarxes just acabar la seva actuació, on s'intueix una crítica al sistema de votació del festival. Juan Del Val recollia les seves paraules amb atenció: " Diu visca la música i visca l'art malgrat que primin altres coses i ho deixa aquí com...".

| Europa Press

Aquesta al·lusió va provocar un interessant creuament d'opinions entre els col·laboradors. Sara Ramos va voler posar en context la decepció generalitzada: "Però és que és Eurovisió i tots els anys passa el mateix. Entenc que volem guanyar, però és que sempre passa el mateix, tots els anys passen coses que no tenen res a veure amb la música". Una resignació que també compartia Nuria Roca: "Jo per això ja no apostaré".

"Eurovisió s'ha acabat", va rematar la presentadora de 'La Roca'. Per a Berni Barrachina, però, el festival no s'ha de prendre tan seriosament: "Cal prendre Eurovisió com el que és, un concurs de música en què participen un munt de països que no s'assemblen entre ells i els gustos i interessos dels quals són diferents i és un joc i venim a jugar".

No obstant això, el debat va pujar de to quan es va tractar el paper d'Israel en aquesta edició, marcada per la guerra a Gaza i la controvèrsia del televot. Juan del Val no es va estar de res: "Jo crec que el que pretén Israel és rentar la seva imatge i tampoc crec ni tan sols que ho estigui aconseguint".

| Atresmedia

"I després hi ha una complicitat en la resta de països. Em sembla una resposta molt tèbia del govern, bé de RTVE, que a vegades em fan confondre amb aquests termes, i em sembla que va ser molt tèbia parlant de silenci", afegia.

Tania Sánchez va obrir el meló de la retirada: "I què hauríem de fer retirar-nos?". Juan Del Val no va respondre directament, però va esmentar el cas belga: "Bé després hi havia el de Bèlgica que ni tan sols va emetre l'actuació". "A mi em sembla que és intolerable que Israel estigui a Eurovisió i de la mateixa manera que no participa Rússia, doncs Israel tampoc", afegia.

"És gent cantant, i si no ho separem doncs llavors no hauria de participar Israel o no hauríem de participar la resta si està Israel així de senzill", qüestionava també Carmen Ro. Una visió que no compartia Juan Del Val: "Però no és gent cantant, participa un país, uns comentaristes d'una televisió fan uns comentaris i els obliguen a callar i quan hi ha algú que està cantant i hi ha protestes en el públic es silencien. A mi personalment Eurovisió m'és igual però el que passa crec que és el reflex d'un problema molt greu i el que succeeix cal explicar-ho".