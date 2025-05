Isabel Allende va destapar a 'La Revuelta' detalls de la relació de Broncano i la seva nòvia.

Ahir va ocórrer una visita a 'La Revuelta' que ningú esperava, ni tan sols la protagonista. El programa de David Broncano va rebre a Isabel Allende, l'exitosa escriptora xilena. "Estem molt contents, no sé com ha passat això... ha vingut Isabel Allende", va expressar el presentador donant pas a la convidada. "Ets una convidada que mai esperaria tenir al programa", confessava en veure-la entrar al Teatre, un sentiment que va ser mutu per a ella.

La xilena va confessar haver vist únicament l'entrevista que el programa de La 1 va realitzar a Jane Goodall, però tot i així sabia a què s'enfrontava i es va mostrar oberta i disposada a donar joc en tot moment. Des de l'inici, es va llançar a fer broma amb David Broncano. "Parla més lent perquè no t'entenc res. Vaig pensar que parlaves en romanès", va deixar anar Isabel Allende amb to jocós.

Però el moment estrella va venir molt abans de començar l'entrevista, en el moment dels regals. Isabel Allende va ser conscient de les preguntes clàssiques, però es va avançar per la dreta regalant a David Broncano el següent. "Jo vaig parlar amb Silvia, la teva nòvia. Vaig pensar que el que tu necessites després que jo conversés amb ella són afrodisíacs", va etzibar l'escriptora provocant les rialles del públic.

| RTVE

"Què dius, home!", va respondre molest. "Hauràs parlat amb una altra persona perquè jo soc molt fogós". "Bé, comprova-ho amb ella perquè potser això és el que tu et creus", va contestar ferma l'escriptora. Així, Isabel Allende li va obsequiar amb el seu llibre sobre afrodisíacs.

Seguidament, 'La Revuelta' va donar pas a Silvia Alonso perquè respongués al que havia passat. L'actriu es trobava entre les grades i va expressar, molt avergonyida: "Isabel, eren coses entre nosaltres. Estàvem explicant-nos la vida i no esperava que ho diguessis aquí, davant de tothom, però farem un cop d'ull al llibre per veure què passa".

Després de les rialles, l'escriptora va promocionar la seva nova novel·la i va recordar un dels seus majors èxits, 'La casa de los espíritus'. Una de les millors novel·les del segle XX. Traduïda a més de 35 idiomes i més de 20 milions de còpies a tot el món. A més, va revelar com és el seu ritual per escriure.