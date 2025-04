Nacho Abad paralitza 'En Boca de Todos' després de les paraules d'una col·laboradora

Una vegada més, el plató de 'En Boca de Todos' es va convertir en l'escenari d'un acalorat encreuament d'opinions. Aquesta vegada, arran de les declaracions d'Ester Expósito sobre la percepció que encara pesa sobre moltes dones en l'àmbit audiovisual. L'actriu va denunciar que continua sent vista principalment pel seu físic, mentre que als homes se'ls sol valorar pels seus èxits.

"Si ets una dona tens més paperetes que et cosifiquin i sexualitzin de seguida. No està malament que li agradis als homes, també hi ha homes que ens agraden a nosaltres. Jo lluito contra que només ens vegin com una cosa sexual, com un objecte", afirmava Ester Expósito en una entrevista recollida durant el programa.

La reflexió d'Ester Expósito va desfermar una tempesta a la taula de tertulians. Paula Fraga va ser la primera a prendre la paraula per donar suport obertament a aquesta postura, però la seva intervenció va acabar creuant una línia que va incomodar al plató.

La col·laboradora responia a Patricia Cerezo, que intentava relativitzar el problema apuntant que casos com el de Miguel Ángel Silvestre també evidencien cosificació masculina. Va ser llavors quan Paula Fraga va llançar una afirmació contundent que va descol·locar al plató: "El to quan es parla dels homes no és el mateix. A Miguel Ángel Silvestre no li diran a qui se l'ha xuclat per estar allà".

| Mediaset

La frase va causar un silenci momentani, trencat només per la ràpida reacció de Nacho Abad. El presentador, visiblement molest pel llenguatge emprat, no va dubtar a demanar moderació: "Si us plau, quin llenguatge tenim avui, quina necessitat". Patricia Cerezo també va expressar la seva incomoditat: "No cal dir aquestes paraules".

Lluny de calmar-se, el debat va continuar pujant de to. Antonio Naranjo va intervenir per qüestionar l'arrel del concepte de cosificació, assegurant que "la cosificació és la que un vulgui". Va posar com a exemple les hostesses de Moto GP, assenyalant que moltes estaven satisfetes amb la seva feina i que van ser apartades sota la premissa que eren cosificades. A aquest argument s'hi va sumar la rèplica de Sonia Ferrer, que va llançar: "Sí, com a les prostitutes".

Amb els tertulians intentant parlar al mateix temps, Nacho Abad va tornar a intervenir, per restablir l'ordre al plató d''En Boca de Todos': "Escolteu no interrompeu".