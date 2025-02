Antonio Naranjo s'allunya de 'I ara Sonsoles' amb un nou projecte com a presentador

Antonio Naranjo fa un pas important en la seva carrera. El periodista, col·laborador en programes com 'Y ahora Sonsoles' o 'En boca de todos', fa el salt a Telemadrid i no de qualsevol manera. La cadena autonòmica sembla que li està agafant el gust a això de robar rostres al magazine de Sonsoles Ónega. Ja ho va fer amb Miguel Lago i la seva faceta com a presentador amb un programa anomenat 'La noche Golfa' a l'estil 'La Revuelta'.

Ara, és el torn d'Antonio Naranjo i el seu nou projecte. Segons avança Algo Pasa TV, Telemadrid està preparant un nou espai diari que produirà La Cometa que debatrà sobre l'actualitat política i social conduïda pel comunicador.

Aquest espai s'emetria de dilluns a dijous i possiblement ocuparia el forat del concurs 'Alta Tensión'. És l'accés al prime time on abans s'emetia 'Juntos', un programa d'actualitat i crònica social que va ser cancel·lat després de cinc anys.

| Atresmedia

Aquest nou programa representa una gran oportunitat per a Antonio Naranjo, qui farà el salt com a presentador en televisió. D'aquesta manera, seguirà l'exemple de tertulians que es van convertir en conductors de programes, com Isabel San Sebastián, Isabel Durán, Jesús Cintora o Alfonso Rojo, entre d'altres.

El col·laborador de programes com 'Y ahora Sonsoles' (Antena 3), 'En boca de todos' i 'Todo es mentira' (Cuatro), i 'La Roca' (La Sexta), assolirà un important fita en la seva carrera després d'haver-se convertit en un dels rostres més controvertits de la televisió. De moment, es desconeix si aquest nou projecte obligarà Antonio Naranjo a prescindir de la seva presència en aquests programes. El treball que no es veuria compromès és a 'La Roca', ja que el magazine de laSexta s'emet els diumenges. Queda en dubte què serà de les seves col·laboracions a 'Y ahora Sonsoles', a Antena 3, i a 'En boca de todos' i 'Todo es mentira', ambdós magazines de Cuatro.

Així, l'inèdit programa diari de Telemadrid, que abordarà temes d'actualitat política i serà presentat per Antonio Naranjo, ja està en preproducció i s'emetrà de dilluns a dijous.