Angie Cárdenas paralitza 'Aruser@s' en directe per revelar el secret d'Alfons Arús

Aquest dijous 22 de maig, l'equip de 'Aruser@s' va preparar una emboscada musical per sorprendre el seu presentador, Alfonso Arús, que celebrava el seu 64 aniversari.Encara que el presentador va intentar començar el programa com un més, no va trigar a sospitar que alguna cosa s'estava cuinant.

Tot va començar amb Marc Llobet donant pas als col·laboradors del dia. Va ser llavors quan Alfonso Arús, preveient el que s'acostava, va llançar una advertència amb cert to resignat: "Espero que avui no apareguin els mariachis, espero que no aparegui ningú avui". No obstant això, el seu desig va quedar a l'aire, ja que ningú va intervenir en aquell moment.

No obstant això, la capçalera habitual de 'Aruser@s' va ser interrompuda per una versió del Cumpleaños Feliz interpretada al més pur estil mariachi. Mentre sonava, Alfonso Arús va fer oïdes sordes i va seguir amb el seu habitual ritme de programa, ignorant completament la sorpresa.

| Atresmedia

Passats els primers minuts, durant la secció del temps, Angie Cárdenas va decidir trencar el gel i confirmar l'evident als espectadors: "Aquesta temperatura és perquè gaudeixis d'aniversari. Felicitats", li va dir al presentador. Alfonso Arús va agrair el gest, encara que no sense expressar la seva incomoditat amb la banda sonora triada: "Moltes gràcies, però, és imprescindible posar aquesta música?".

Angie Cárdenas no va perdre l'oportunitat de fer broma i va oferir una alternativa encara més inesperada: "Si vols et poses a Carmen de Mairena el seu 'Hapybarry'". Al que Arús va respondre sense dubtar: "No, no, no... perquè és censurable un petit fragment".

D'aquesta manera, Alfonso Arús ha pogut celebrar en directe el seu 64 aniversari, juntament amb el seu equip, però també amb els espectadors de 'Aruser@s'.

En audiències, durant el mes d'abril,'Aruser@s', amb un fantàstic 16,3% i 361.000 espectadors, va encadenar 33 mesos consecutius de lideratge absolut. El programa de laSexta capitanejat per Alfonso Arús va aconseguir un avantatge de +2,1 punts davant el primer canal del seu competidor privat. 'Aruser@'s també va ser líder a l'abril del target comercial (19,5%) i en la seva franja completa de 7h a 11h hores amb un 15,7% de quota.