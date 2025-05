El missatge de RTVE just abans de començar Eurovisió després de les amenaces sobre Israel

La gran final d'Eurovisió no només ha estat marcada per la música. Hores abans de l'inici de l'esdeveniment, la Unió Europea de Radiodifusió (UER) va traslladar a RTVE una advertència formal en la qual instava a evitar qualsevol menció a la guerra a Gaza durant la retransmissió. De no fer-ho, l'organització amenaçava amb aplicar “multes punitives” a la delegació espanyola, encapçalada per Ana María Bordás.

La UER es remetia al reglament del festival i al manual del comentarista per justificar la seva posició, destacant que "tots els comentaristes han de complir les regles del festival i el manual del comentarista". Aquest "prohibeixen les declaracions polítiques que puguin comprometre la neutralitat del concurs". En el seu missatge, a més, van subratllar que "les xifres de víctimes no tenen cabuda en un programa d'entreteniment apolític el lema del qual, Units per la música, encarna el nostre compromís amb la unitat".

La reacció es produeix després que Julia Varela i Tony Aguilar, els encarregats de comentar el festival per a RTVE, es referissin al conflicte a Gaza just abans de l'actuació d'Israel durant la segona semifinal, celebrada el passat dijous 15 de maig. Les seves paraules van generar una queixa formal per part de la cadena israeliana KAN, segons va recollir el mitjà Ynet.

Malgrat la pressió rebuda des de l'organització europea, RTVE va decidir mantenir el seu posicionament i llançar un missatge de solidaritat amb les víctimes del conflicte, just a l'inici de la retransmissió de la final. Amb un gest sobri però eloqüent, la corporació va projectar en pantalla el següent text, tant en espanyol com en anglès: "Davant dels drets humans, el silenci no és una opció. Pau i Justícia per a Palestina".

| RTVE

Aquest pronunciament s'emmarca en una postura crítica que la cadena pública ja havia manifestat anteriorment. El passat mes d'abril, el president de RTVE va sol·licitar formalment a la UER un debat sobre la participació d'Israel en el certamen, enmig d'una creixent polèmica internacional pel context del conflicte a Gaza.