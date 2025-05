Primeres paraules de Melody després de desaparèixer després d'Eurovisió amb una petició

Després de diversos dies d'absència i especulacions, Melody ha reaparegut públicament aquest dilluns a 'Vamos a ver' de Telecinco.La cantant ha protagonitzat una inesperada connexió en directe des de Mijas (Màlaga), on ha romàs allunyada del focus mediàtic des del seu retorn d'Eurovisió. Per tant, lluny de fer-ho a través de RTVE, la cantant ha preferit parlar per primera vegada amb els micròfons de Telecinco.

La seva aparició ha estat breu però significativa, ja que l'artista ha explicat que el seu silenci no respon a cap estratègia ni enuig després del seu resultat al festival europeu. "No és qüestió d'estar en silenci ni res. Jo he decidit venir-me a casa uns dies perquè tinc un nen petit i ho necessito", ha afirmat, desmentint tots els rumors sobre el seu suposat malestar amb l'organització.

Melody també ha volgut llançar un missatge de calma davant l'expectació al voltant de la seva figura: "El que jo demano és que estigueu tranquils. Avui es publicarà quan serà la roda de premsa i us explicaré coses i anècdotes que m'han passat i que he viscut".

| Mediaset

El que més ha cridat l'atenció ha estat el seu sincer crida als mitjans perquè respectin la seva intimitat i la del seu fill: "Però s'està formant una... i no entenc què és el que està passant. Jo sé que em voleu un munt, però jo necessito sortir avui de passeig amb el meu nen. És petit, és menor i vull treure'l amb la seva bicicleta i que no estigueu aquí, passant també calor".

"Bé sap Déu que us atendré sense problema perquè ho he fet sempre. Sóc una curranta i jo us dono el vostre lloc. I res, que estigueu tranquils perquè jo estic bé i donaré les declaracions molt aviat", afegia Melody.

Sobre si considera que ha sortit mal parada del certamen, la seva resposta ha estat clara: "Mai, mai. L'art i la música sempre estan per sobre de tot i el que a mi em vol la gent també". Preguntada per la polèmica al voltant del televot, la cantant ha preferit guardar-se la seva valoració: "Ho diré a la roda de premsa tot".

D'aquesta manera, ha fet una petició a la premsa: "No us preocupeu que parlarem amb calma i us donaré la meva opinió. Simplement ara el que demano és una mica de calma aquests dies perquè el que necessito és sortir al carrer amb el meu nen; i en breu estaré amb vosaltres. Únicament demano una mica de respecte". "Només he sortit perquè vegeu que ni m'amago ni hi ha res estrany, però obvi que després de tants mesos necessito uns dies de descans", concloïa Melody.