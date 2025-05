Antonio Naranjo amenaça amb marxar de Mediaset després d'una discussió a 'En boca de tots'

No és la primera vegada que Antonio Naranjo té un tens enfrontament amb Sarah Santaolalla, i molt menys la primera en què amenaça amb abandonar un plató de televisió. Aquesta vegada tot ha ocorregut al programa 'En boca de todos' quan s'estava posant en debat la compareixença de Pedro Sánchez després de l'apagada viscuda a Espanya.

Tot va començar quan Antonio Naranjo va qualificar el Govern de Pedro Sánchez d'"il·legítim" per no guanyar les eleccions i, segons ell, aconseguir una majoria mitjançant pactes comprats. "Em nego a normalitzar un frau democràtic com és el fet que un senyor que no ha guanyat les eleccions manca de majoria parlamentària". Una cosa que Sarah Santaolalla va qualificar com "un discurs contra la nostra democràcia".

El to de la conversa s'ha elevat quan la comunicadora l'ha acusat de "colpista". "Deixa de fer-me escraches cada vegada que parlo i escolta", li recriminava el periodista alhora que prosseguia amb el seu discurs.

| Mediaset

"És molt perillós fer discursos colpistes que no és un president del govern quan és un president legítim igual que ho són Ayuso a la Comunitat de Madrid, Illa a Catalunya o Mañueco a Castella i Lleó. Ja n'hi ha prou de discursos colpistes de gent de la dreta més rància que no accepta que hi ha un govern progressista", afegia Sarah Santaolalla.

Davant tal acusació, Antonio Naranjo s'ha plantat. "La pròxima vegada que algú em digui colpista i en aquest programa s'accepti com una cosa natural m'aixeco i me'n vaig. Jo ja sóc molt gran per discutir amb criatures i per aguantar impertinències d'aquestes característiques".

"Si tu em dius tonta jo et dic colpista", afegia la periodista. "T'he dit propagandista", intentava aclarir el col·laborador de 'En boca de todos'. El presentador, Nacho Abad, ha intentat posar pau entre els dos comunicadors sense cap èxit. "Prefereixo que parlem d'arguments i no qualificar".

"Es pot estar d'acord o no, però no es pot dir colpista", reprenia Antonio Naranjo amb l'objectiu de deixar clar el que ha succeït. "Que jo no naturalitzo això home, que jo no naturalitzo que se'm digui colpista. Que a mi no em diu colpista ni Déu".