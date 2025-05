Eurovisió amenaça RTVE si informa dels morts a Gaza en l'actuació d'Israel

L'ambient previ a la final de Eurovisió s'ha vist sacsejat per un fort desacord entre la Unió Europea de Radiodifusió (UER) i RTVE. L'organisme europeu ha remès una advertència formal a la cadena pública espanyola després dels comentaris realitzats durant la segona semifinal del certamen. Els comentaristes van esmentar el conflicte a Gaza en el context de la participació d'Israel.

La UER ha avisat que, si alguna cosa similar passa durant la retransmissió de la final aquest dissabte 17 de maig, RTVE podria enfrontar-se a "multes punitives".

Recordem que, abans de l'actuació de Yuval Raphael, representant israelià, els comentaristes van fer al·lusió a la seva història personal vinculada als atemptats comesos per Hamàs el 2023. Aquests van recordar les conseqüències humanitàries del conflicte, assenyalant que l'exèrcit israelià ha provocat més de 50.000 morts a Gaza. També van destacar que RTVE, juntament amb altres emissores europees, ha sol·licitat que es debati la participació d'Israel al festival, un assumpte que, van afirmar, s'abordarà "a la seva deguda hora".

| RTVE

La intervenció va finalitzar amb un missatge carregat de simbolisme: un "crida per la pau, la justícia i el respecte als drets humans d'acord amb la vocació integradora i pacífica del festival". No obstant això, lluny de ser ben rebut per l'organització de l'esdeveniment, el comentari va provocar una reacció immediata.

Segons ha informat El País, la UER va fer arribar una carta a la delegació espanyola liderada per Ana María Bordás, signada per Bakel Walden, president del Grup de Referència del festival, i Martin Osterdahl, supervisor executiu d'Eurovisió. En ella, es recorda que "tots els comentaristes han de complir les regles del festival i el manual del comentarista", que "prohibeixen les declaracions polítiques que puguin comprometre la neutralitat del concurs".

En el seu missatge a RTVE, la UER va ser clara a l'advertir que "és fonamental que els seus comentaristes compleixin aquestes regles sense excepció per preservar el caràcter apolític d'Eurovisió i complir amb l'ètica i els estàndards establerts en les regles. Esperem la plena cooperació de RTVE per evitar que es repeteixi. Qualsevol incompliment posterior podrà comportar multes punitives segons les regles".