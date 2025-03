El nou projecte d'Antonio Naranjo lluny de 'Y ahora Sonsoles' té data d'estrena

Telemadrid reforça el seu compromís amb l'actualitat i la reflexió amb l'estrena, el pròxim dilluns 10 de març, a les 21:25h, de 'L'anàlisi diari de la nit'. Es tracta d'un nou espai de debat polític i social amb el qual la cadena autonòmica pretén convertir-se en un referent del prime time. Per tant, Telemadrid estrena un nou espai que agafa el relleu de 'Juntos', que va ser cancel·lat el passat desembre després de cinc anys en emissió.

'L'anàlisi diari de la nit' estarà dirigit pel periodista Antonio Naranjo, que assumeix el repte de liderar un debat que posarà el focus en els esdeveniments més rellevants del dia. Amb la seva experiència en anàlisi polític i opinió, marcarà el to d'un programa que busca oferir una visió crítica i profunda de l'actualitat. Antonio Naranjo suma un nou projecte en televisió, ara com a presentador, allunyant-se de 'Y ahora Sonsoles' i 'En Boca de Todos', on col·labora habitualment.

Acompanyant a Antonio Naranjo estarà Mónica Martínez, una professional amb una sòlida trajectòria en televisió, garantirà un desenvolupament fluid i estructurat del debat. La seva capacitat comunicativa contribuirà a que l'anàlisi i l'equilibri informatiu siguin les senyes d'identitat de l'espai.

| Telemadrid

El programa comptarà amb una taula de debat composta per figures de primer nivell del periodisme, la política i l'anàlisi social. Entre els convidats es trobaran experts de renom que oferiran un enfocament multidisciplinari als temes crucials de la jornada. Julián Quirós, Álvaro Nieto, Ana Pardo de Vera, Francisco Marhuenda, Elisa Beni, Bieito Rubido, Casimiro García Abadillo, Nacho Cardero, Anabel Díez, Eduardo Inda, Pilar Velasco, Encarna Samitier, Javier García Vila, Federico Jiménez Losantos, Pilar Rodríguez, Ketty Garat, Manuel Marín o Ana Iris Simón, entre altres, aportaran la seva visió de l'actualitat.

'L'Anàlisi del Diari de la Nit' també fomentarà la participació activa del espectador. Enquestes en directe, interaccions en xarxes socials i missatges de WhatsApp permetran que l'audiència expressi la seva opinió en temps real i es converteixi en part de la discussió pública.