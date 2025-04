Així ha estat el retorn d'Àngel Llàcer a 'Tu Cara Me Suena' després del seu problema de salut.

La dotzena temporada de 'Tu Cara Me Suena' ja està en marxa i ho ha fet per tot el que és alt. L'estrena d'aquest nou lliurament a Antena 3 ha portat moltes sorpreses: un elenc renovat, una incorporació al jurat i, sobretot, el retorn més esperat. Després de la seva absència la temporada passada, Àngel Llàcer ha tornat a 'Tu Cara Me Suena' després d'haver superat una dura etapa de salut.

Una de les principals novetats és la incorporació de Florentino Fernández com a "jurat en pràctiques", que entra com a substitut de Carlos Latre. Encara que l'atenció estava centrada en aquest debut, va ser el retorn d'Àngel Llàcer el que veritablement va marcar el ritme emocional de la nit.

'Tu Cara Me Suena' va arrencar amb un número musical protagonitzat pel jurat, en una demostració de dedicació i sentit de l'humor. Flo va sorprendre com a Quevedo, Chenoa va enlluernar caracteritzada de Dua Lipa, Lolita va ser homenatjada per Susi Caramelo i Àngel Llàcer va reaparèixer a l'escenari de 'Tu Cara Me Suena' transformat en Salomé.

| Atresmedia

La primera actuació va anar a càrrec d'Ana Guerra, que va interpretar "Si abans t'hagués conegut", marcant l'arrencada oficial de l'edició. A continuació, Goyo Jiménez va protagonitzar una divertida transformació en El Príncipe Gitano, fins i tot desprenent-se de la seva barba habitual per endinsar-se de ple en el personatge. Va ser després de la seva actuació quan es va produir un dels moments més emotius de la gala: Àngel Llàcer va prendre la paraula, visiblement emocionat.

"Vull fer un parèntesi perquè això que passarà per a mi és molt important. És la primera valoració després d'haver estat malalt", va començar dient l'actor català a 'Tu Cara Me Suena'. Amb sinceritat, va compartir amb l'audiència la por que va sentir: "Tenia molta por de tornar. A l'hospital, que ho vaig passar tan malament, deia als doctors i infermeres: he de tornar a 'Tu Cara Me Suena'. I em posaven una cara que deia: tu no tornaràs".

"Jo havia de tornar perquè significava estar curat del tot. L'únic que volia era tornar aquí. L'operació que em van fer, que gairebé moro, la vaig sobreviure, i vaig tornar a néixer el 6 de maig, que és l'aniversari de Lolita. I Lolita em deia: tu tornaràs a 'Tu Cara Me Suena'. Com que era gitana es pensava que ho endevinava tot".

"Vaig dir que tornaria a 'Tu Cara Me Suena' quan em sentís superpoderós. El poder, i d'on l'he tret, m'ho he plantejat tot aquest temps, és per l'amor que he rebut", va confessar amb molt d'orgull Àngel Llàcer.

D'aquesta manera, no va dubtar a pujar a la taula del jurat per celebrar el seu retorn amb una barreja d'emoció, força i humor: "I em sento tan valent que pujaré a la taula. Compte", va advertir abans de fer-ho. Ja dret sobre la taula, va deixar anar una de les frases més aplaudides de la nit: "Visca la vida i visca 'Tu Cara Me Suena'".