José María Almoguera es planta a 'Tardear' després d'una pregunta sobre Terelu Campos

Feia dies que amenaçava amb això i, finalment, Terelu Campos ha abandonat 'Supervivientes 2025'. La col·laboradora es trobava amb el protocol d'abandonament actiu, assegurant que el seu cos ja no aguantava més. Després d'uns dies de reflexió, la supervivent ha dit adeu a aquesta aventura a 'Conexión Honduras'.

Després d'haver estat donant-li suport en aquests gairebé 20 dies, ara els seus més propers han d'enfrontar-se a aquesta notícia en els programes en què col·laboren. Un d'ells ha estat José María Almoguera, que s'ha negat a contestar a 'TardeAR' una pregunta que li ha resultat una mica incòmoda.

I és que, l'abandonament de Terelu Campos ha quedat en segon pla després que s'obrís en canal com mai en l'estrenat 'Puente de las emociones'. En ell, la supervivent es va sincerar i va parlar amb tot luxe de detalls sobre el suïcidi del seu pare, sobre el càncer que ha patit dues vegades i sobre la seva actual família. Amb tot això, la col·laboradora ha acabat entre llàgrimes desconsolades.

| Telecinco

En veure les imatges sobre el pont, José María Almoguera va confessar sobre la seva tia que: "Ho va fer amb molta valentia i força. Sé el dolorós que ha estat per a ella treure aquest tema", en referència al moment fosc que va viure la seva família.

Verónica Dulanto va voler aprofundir en un altre tema que ara és notícia, el gendre de Terelu Campos: "Sobre els problemes judicials que ha tingut Carlo Costanzia, com ha caigut a la família?". La resposta del nebot va ser incisiva i no va donar lloc a que els presents li repliquessin: "Jo en això no m'hi fico. No sé absolutament res i no parlaré d'alguna cosa que no conec. Tampoc m'afecta...". Encara que va reconèixer que "Carlo és la meva família".

Respecte a això, Terelu Campos sí que va tenir unes paraules concretes per a la seva filla Alejandra Rubio i per al seu nòvio Carlo Constanzia: "Se li ha fet molt de mal per quedar-se embarassada tan aviat. Però té una mentalitat molt forta i estic encantada que m'hagi donat aquest nét, al qual em menjo". Al seu gendre el va definir com "molt afectuós".