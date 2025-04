Ningú esperava la resposta d'Ana Rosa Quintana davant les noves tardes de La 1

Feia mesos que es rumorejava, però des d'aquest dijous ja és una realitat. Els antics rostres de 'Sálvame' salten oficialment a La 1 en un nou programa per a les tardes de la cadena pública. 'La família de la tele' és el nom triat i el seu anunci s'ha fet oficial després que aquest 27 de març arribés a la seva fi 'Ni que fuéramos'. Un format dels mateixos productors de 'Sálvame' que s'ha emès durant deu mesos a Ten i Canal Quickie.

Així, en una emotiva promoció, els col·laboradors i presentadors d'aquesta nova era han aparegutcom a protagonistes del Mago de Oz. Tots ells han seguit el camí de rajoles grogues fins a arribar a RTVE. Al capdavant d'aquesta gran família es troben María Patiño, Aitor Albizua i Inés Hernand, amb el suport de Belén Esteban com a col·laboradora especial.

Juntament amb ells, el programa comptarà amb un ampli equip de col·laboradors format per rostres coneguts del món de la televisió i el periodisme. Participaran Lydia Lozano, Núria Marín, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, Carlota Corredera, Silvia Taulés, Chelo García-Cortés, Martín Bianchi, Raúl Rodríguez, Javier de Hoyos i Marta Riesco.

| Europa Press

'La família de la tele' arribarà així a les nostres pantalles el 22 d'abril i la notícia no deixa de generar impressions dispars en qualsevol sector. Els que un dia van ser qualificats de fer 'teleescombraries', ara fan el salt a la televisió pública.

Una de les persones a reaccionar a aquesta novetat ha estat Ana Rosa Quintana. En una entrevista a 'The Objetive', la periodista ha opinat sobre les noves tardes: "Molts d'ells són companys meus des de fa moltíssims anys. Belén Esteban, per exemple", ha començat explicant. "Crec que el seu primer programa va ser amb Alicia Senovilla, però de seguida vam contactar amb ella i va estar amb nosaltres durant moltíssim temps".

I no ha dubtat a confessar la relació que manté amb els exrostres de 'Sálvame' i ara, vetats de Telecinco: "És una persona a qui li tinc molt afecte. Bé, a tots, en realitat. Tots els que hi són ara van començar amb nosaltres, i els tinc afecte".

| Mediaset

A més, ha revelat com portarà l'arribada d'aquest nou espai a les tardes, que competirà, encara que poc, amb el programa de la seva productora, 'TardeAR'. "És clar, sempre competeixes en el mateix horari, però en el nostre cas, Tardear no crec que anem a competir directament. Encara que, al final, tots volem el mateix horari, tots volem guanyar i fer-ho millor. Però hi ha espai per a tots".

Si li hagués tocat competir en la seva etapa a les tardes abans del seu canvi declara que: "Però, si competíssim... Qui vols que guanyi? Al final, doncs els teus", acaba sentenciant la presentadora que, des de principis de febrer, va tornar al seu tron dels matins deixant la tarda a Verónica Dulanto i Frank Blanco.