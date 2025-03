Ningú esperava les paraules de Carmen Borrego sobre Terelu Campos i 'Supervivientes'

Terelu Campos es prepara per embarcar-se en una de les experiències més desafiants de la seva carrera. La seva participació a 'Supervivientes', encara que no com a concursant, ha estat una de les notícies més impactants de la setmana després del seu anunci a 'De Viernes'. La col·laboradora, que seguirà els passos de la seva germana Carmen Borrego, podria saltar de l'helicòpter el proper dijous 6 de març.

D'aquesta manera, 'Socialité' va dedicar part de la seva emissió d'aquest dissabte 1 de març a analitzar aquesta sorprenent decisió. Per aprofundir en el tema, van enviar un equip fins a Toledo, on es trobava Carmen Borrego en un esdeveniment. "Crec que, quan un va a un reality, pot anar a fer supervivència o espectacle", va expressar Carmen Borrego davant el micròfon de 'Socialité'.

A més, va voler dedicar-li un valuós consell a Terelu Campos per afrontar aquesta aventura: "Que no pensi en el de fora, que intenti gaudir-ho i s'oblidi de tot. Jo no li puc ensenyar res". També va voler destacar la part positiva del concurs: "Hi ha coses molt boniques que ha de gaudir".

| Mediaset

Respecte al més complicat de l'aventura, Carmen Borrego ho tenia clar: "Hi ha un moment en què tu has d'armar-te de valor per llançar-te d'un helicòpter. Quan ja t'has llançat, ja has superat una cosa molt important. Saps quan és el pitjor moment? Quan arribes a la platja, et deixen allà i t'abandonen plena de fang".

Més enllà de Terelu Campos, Marta López també va voler opinar sobre aquest fitxatge: "No veig a Terelu preparada per a res. Serà un numeret, no me'l perdo ni boja, a veure si passa la primera nit". A més, va llançar una comparació amb Carmen Borrego, deixant una contundent reflexió: "És complicat fer-ho pitjor que Carmen, però crec que Terelu es superarà".

Cal destacar que, de moment el càsting de 'Supervivientes' està format per Pelayo Díaz, Makoke, Álvaro Muñoz Escassi, Almácor, Beatriz Rico, Laura Cuevas, Joshua Velázquez, Álex Adrover, Rosario Matew, Samya Aghbalou i Ángela Ponce. Per la seva banda, Terelu Campos s'incorpora al repartiment, però no com a concursant oficial, sinó que viatjarà a Hondures amb una missió.