El públic no compra a José María Almoguera i es queda fora de la final de 'GH DÚO'

'GH DÚO' es planta en la seva recta final i celebra una semifinal plena d'emocions. L'audiència porta votant pel seu guanyador des del passat dimarts, quan es van obrir les línies en positiu. Després de l'anticipada expulsió d'Àlex Ghita, es confirmaven els 6 finalistes que lluitarien per emportar-se el maletí. Maica Benedicto, Óscar Landa, Marieta Díaz, Romina Malaspina, José María Almoguera i Sergio Aguilera segueixen en la cursa per convertir-se en el guanyador de la tercera edició de 'GH DÚO'.

Tanmateix, avui és una gala plena de sorpreses. Tal com ha anunciat Carlos Sobera a l'inici de la gala, avui és nit de doble expulsió. La cursa pel maletí es redueix a gairebé la meitat i després d'aquesta nit només quedaran quatre candidats.

Durant la gala, els sis han proclamat a tot vent la il·lusió que els causa haver arribat fins aquí. S'ha emocionat especialment Maica Benedicto, que es va quedar a un pas de la final en la seva edició original. Tanmateix, tots s'han mostrat molt contents i això s'ha demostrat en la convivència, més tranquil·la que mai.

Al poc de començar la gala, 'GH DÚO' tancava les línies i ja coneixia el nom del primer concursant que es queda fora de la final. Per això, Carlos Sobera ha demanat als concursants que acudeixin al renovat saló de jocs, convertit en una sala plena de llum i pantalles per a aquesta recta final.

| Mediaset

Després d'això, ha arribat el moment definitiu: el de la primera expulsió de la nit. Després d'una cerimònia exprés de salvació, el duel final ha quedat entre pesos pesants de l'edició: José María Almoguera, Maica Benedicto i Óscar Landa. Contra tot pronòstic, Sergio i Romina han estat els primers a lliurar-se de l'expulsió, seguits de Marieta. "Recordeu que l'ordre en què salvarem no significa res", els ha recordat el presentador.

Finalment, l'audiència no ha comprat a José María Almoguera. Tot i haver-se anunciat com un dels fitxatges estrella per la seva relació amb Carmen Borrego, sembla que el seu concurs no ha convençut. Des de fa setmanes, tant concursants com col·laboradors han acusat al jove de les Campos de no mullar-se prou.

"Ha estat portant-s'ho calentet cada setmana", li retreia Marta Peñate en un dels últims debats, qualificant-lo de moble. Una cosa que s'ha reflectit en els percentatges. Només un 1% de l'audiència ha votat a José María Almoguera com a guanyador, una cosa que assegura que li "sorprèn". Tanmateix, el jove ha assegurat que es "esperava aquest resultat" i que "ha arribat més lluny del que pensava".

Després d'un comiat tens amb Miguel Frigenti, José María Almoguera posa rumb al plató de 'GH DÚO' per retrobar-se amb Carmen Borrego, a la qual fa gairebé un any que no veu.