Carmen Borrego dona la clau sobre la reacció de Terelu a la nova Paola Olmedo

Un dels més comentats de l'última gala de 'Supervivientes' va deixar moments memorables va ser la reacció de Terelu Campos en veure el canvi físic de Paola Olmedo. La comunicadora, que va tornar després de 18 dies d'aventura a Hondures, va entrar al plató entre aplaudiments després d'haver intentat abandonar en diverses ocasions. En descobrir la identitat de Paola Olmedo, la seva reacció va ser de desconcert, cosa que va portar a molts a qüestionar-se si realment no la reconeixia o si estava exagerant.

Per dissipar qualsevol dubte, els col·laboradors de 'Vamos a ver' van preguntar a Carmen Borrego sobre la reacció de la seva germana. La col·laboradora no va dubtar a aclarir el que va passar: "He parlat amb Terelu i em jura que no va reconèixer la fotografia de Paola". "Li vaig preguntar si ahir a la nit va fer una mica de teatre en aquell moment i m'ha dit: 'Et prometo, Carmen, que no tenia ni idea de qui era'", va afegir.

Carmen Borrego va recolzar les paraules de la seva germana i va considerar que la presentació de Jorge Javier Vázquez podria haver contribuït al seu desconcert. "Si Jorge no hagués fet aquesta introducció dient que era una actriu nova, potser sí que l'hauria reconegut", va explicar.

| Mediaset

A més, no va dubtar a elogiar a Terelu Campos pel seu aspecte després del seu pas per 'Supervivientes': "Terelu per al meu gust es produeix massa, ella és maca al natural. A mi ella m'agrada més sense maquillar, ja ens ho deia la meva mare, que ens maquillem massa, que preferia veure'ns amb la cara rentada". També va afegir: "Ella té la cara molt bonica i crec que no necessita tanta producció".

Per la seva banda, Alejandra Rubio va voler dedicar unes paraules a la seva mare en retrobar-se amb ella després de l'aventura: "Jo he vist la persona que volia veure. He vist sent graciosa, sent tu, com ets a casa".

Recordem que 'Supervivientes' va seguir líder en audiències sense rival en la seva quarta gala en obtenir un gran 22,2% i 1.446.000 espectadors. El reality de Telecinco va pujar a un 28% en els espectadors de 25 a 44 anys.