La confessió més personal de José María Almoguera a 'GH DÚO'

José María Almoguera començava aquesta edició de 'GH DÚO' com un dels grans desconeguts. Tot i formar part d'un dels clans televisius més comentats, la figura del jove no era tan televisiva com la de la resta de la seva família. Acostumats a conèixer-lo a través de les exclusives en revistes, aquesta ha estat la primera vegada que el fill de Carmen Borrego mostrava la seva cara més personal a televisió.

Ho ha fet pràcticament des del principi de l'edició, on s'ha obert a l'amor en conèixer a María la Jerezana. Els dos han protagonitzat el 'carpetazo' de l'edició, mostrant-se molt units fins a l'expulsió de la jerezana davant de Romina Malaspina. No obstant això, la sortida d'ella de la casa de 'GH DÚO' no ha fet que José María Almoguera deixi de parlar d'ella.

En aquesta ocasió, ho ha fet revelant quelcom que mai abans s'havia atrevit. Els concursants estaven parlant de casaments quan Maica Benedicto s'ha dirigit al fill de Carmen Borrego. "Tu tornaries a casar-te?", li preguntava directament.

| Mediaset

Sense pensar-s'ho, José María Almoguera ha declarat que no, que ara mateix "no ho faria". Això, òbviament, ha sorprès les seves companyes, que per la seva actitud amb María Sánchez ja s'esperaven que la parella hagués parlat d'això. "Com que no? I si María sí vol casar-se?", li ha preguntat de nou Maica.

"Doncs que es casi, jo no tinc problema", ha declarat el jove, donant a entendre que no podia ser amb ell. Per descomptat, Maica ha tornat a insistir-li, recordant-li a la seva parella dins de la casa i en "lo guapa que estaria vestida de núvia". José María Almoguera seguia sense dubtar: "si María vol casar-se que es casi, que em truqui quan es divorciï. Casar-se és separar-se", arribava a declarar.

Les seves paraules han enfadat a Marieta Díaz, que fa mesos desitjant casar-se, i que no podia creure el que escoltava. "No vull escoltar aquest senyor", li deia entre rialles al seu amic. Per descomptat, l'altra persona que havia de pronunciar-se era María.

La jerezana, des del plató, ha escoltat atentament les paraules de José María. En ser qüestionada per Ion Aramendi, ella ha volgut deixar tancat el tema: "Ningú s'ha preguntat el que vull jo?", ha assegurat primer. "Jo vull casar-me algun dia, però no entra en els meus plans ara mateix"