El missatge de Carmen Borrego al seu fill a 'GH DÚO' després de mesos de distanciament

La relació de Carmen Borrego i el seu fill, José María Almoguera, no estava en el seu millor moment abans de 'GH DÚO'. El jove culpava la seva mare d'haver venut l'exclusiva de l'embaràs de Paola Olmedo, la seva per aquell aleshores esposa. No obstant això, després de mesos de distanciament i un vincle trencat, sembla que les coses reprenen el seu camí.

Ha estat en aquesta gala de 'GH DÚO', dedicada a Sant Valentí. Familiars, amics i parelles dels concursants han pujat a Guadalix de la Sierra per protagonitzar uns retrobaments amb molt d'amor i romanticisme. Un dels més esperats era el de Carmen Borrego i el seu fill.

Finalment, encara que la col·laboradora no ha acudit a la casa, sí que ha volgut enviar-li un emotiu missatge al seu fill. "Estic desitjant abraçar-te", començava ella, "T'estimo moltíssim", li deia, davant d'un José María Almoguera somrient.

| Mediaset

"Després de tants mesos de distanciament, veure't cada dia per la tele m'ha donat la vida com a mare", ha confessat finalment, fent referència a la tensa situació que vivien. No obstant això, la col·laboradora ha aprofitat el moment per ressaltar l'orgullosa que està d'ell.

Com a regal, José María Almoguera també ha rebut un commovedor vídeo de la seva mare jugant amb Marc, el seu fill d'1 any. Després d'això, la seva resposta no s'ha fet esperar, més emocionat que mai. "M'alegro molt que passis temps amb ell, ja que jo no puc estar", li agraïa.

També ha volgut llançar-li un missatge molt clar a la seva mare. "Espera que ja queda poc. Tan bon punt surti d'aquí ens veiem i solucionem el que tinguem que solucionar", li deia, tendint ponts a una possible reconciliació.

Des del plató, Carmen Borrego s'ha mostrat molt emocionada. "Sé que a ell li costa expressar-se en públic però sé que ho diu de cor", admetia. "La teva germana i tu sou el més important de la meva vida. Hem d'aprendre a estimar-nos perquè això és el que voldria la que està allà dalt i que també estaria súper orgullosa de tu", li deia, fent referència a la seva àvia, María Teresa Campos