Gerro d'aigua freda per a Natàlia Sánchez després d'una decisió a 'Sueños de Libertad'

Fruit del testament de Jesús, Begoña, personatge de Natalia Sánchez, tem perdre la Julia. Aquest dilluns 7 d'abril, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', Damián va confessar a Digna les seves gelosies cap a el senyor Pedro. Gema i Joaquín van buscar ser pares, i el cansament d'ella els va donar esperances sobre un possible embaràs. Pelayo va explicar a Marta la decisió que havia pres respecte al lloc que vol que Darío ocupi a la seva vida.

Conscient dels acostaments de el senyor Pedro amb Tasio i Carmen, Damián els va alertar de les maneres d'obrar de l'empresari. Després d'estudiar el cas, Herrera es va adonar de l'agreujament de la malaltia de Luis, i va oferir al perfumista una possible solució. María no sabia per què Jesús la va voler citar per a la lectura del testament, mentre Fina va percebre com Raúl feia ulls a la Claudia.

| Atresmedia

En audiències, durant el mes de març, 'Sueños de libertad' ha estat la sèrie diària més vista de la televisió amb un 13,3% de share i 1.232.000 espectadors. La ficció d'Antena 3 ha estat líder un mes més, assolint el seu segon mes més vist de temporada. A més, 'Sueños de Libertad' als seus competidors per +5,1 i +4,9 punts de quota de pantalla.

Què passarà en el capítol de dilluns de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', fruit del testament de Jesús, Begoña, personatge de Natalia Sánchez, tem perdre la Julia, però Andrés no es quedarà de braços plegats... Gema descobreix si realment està embarassada. María deixa clar a Damián que no té intenció de tornar a la casa de repòs.

el senyor Pedro busca forjar una aliança amb Pelayo i per això li ofereix brindar suport a la seva carrera política. Claudia descobreix per què Fina va parar els peus a Raúl. Luis i Luz comparteixen les seves pors per l'operació a la qual s'ha de sotmetre el perfumista.

Pelayo se sent incòmode davant la rapidesa amb què avança Darío en la seva relació. el senyor Pedro revela a la seva germana les aliances que pretén construir amb Pelayo i María. María està decidida que ella i Andrés siguin els tutors de la Julia.