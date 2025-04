El vídeo viral d'Iker Jiménez i Carmen Porter celebrant l'audiència d''Horizonte'

Iker Jiménez ha aconseguit una molt bona posició amb els seus dos programes en el prime time de Cuatro. Tant les audiències de 'Horizonte' els dijous com les de 'Cuarto Milenio' els diumenges són molt bones. Això ha portat a Iker Jiménez i Carmen Porter a celebrar-ho de la millor manera.

I és que, aquest dijous 3 d'abril, 'Horizonte' va pujar al seu millor dada en les últimes sis setmanes amb un estupend 8,3% de share i 588.000 espectadors. El programa d'Iker Jiménez i Carmen Porter va ser segona opció en la seva franja d'emissió de 23:06h a 01:54h. A més, 'Horizonte', que va congregar a 2.220.000 espectadors únics, va aconseguir pujar a un estupend 11% en target comercial.

D'aquesta manera, Iker Jiménez va compartir a les seves xarxes socials un vídeo ballant juntament amb Carmen Porter per celebrar aquest èxit. "Després de veure l'audiència de 'Horizonte' d'ahir...", va compartir el presentador el passat divendres el vídeo en què es mouen al ritme de "Hey Ya!" de OutKast. "No vegeu vídeo, és hipnòtic i fa perdre molt de temps", va afegir més tard després de la gran repercussió que va tenir el contingut.

Per tant, Iker Jiménez i Carmen Porter celebren les audiències de 'Horizonte' el dijous, mentre que es preparen per al nou programa de 'Cuarto Milenio' aquest diumenge 6 d'abril. L'espai de Cuatro abordarà la teoria sobre la possible existència de ruïnes a la Lluna abans de l'arribada de l'home al satèl·lit. Aquesta teoria és sostinguda per l'astrònom i divulgador Harvey Harlow Nininger i pel periodista especialitzat en ciència del diari New York Herald Tribune, John Joseph O'Neill.

A més, 'Cuarto Milenio' comptarà amb Luis Enrique García Muñoz, vicerector de Recerca i Transferència de la Universitat Carlos III de Madrid. Aquest acudirà al programa per aprofundir en les estranyes morts de diversos científics que van decidir treure's la vida, com l'il·lustre físic austríac Ludwig Boltzmann. L'espai de Cuatro analitzarà també els suposats avistaments de misterioses llums al cel a la ciutat gaditana d'Algesires al febrer de 1980.