'Àngel Llàcer és el cor de 'Tu cara me suena': Antena 3 presenta la seva 12a temporada

El retorn de 'Tu Cara Me Suena' ja té data d'estrena amb una nova temporada que promet més que mai. Com és habitual, el talent show presentat per Manel Fuentesagafarà el relleu de 'El Desafío' a la nit de divendres. Ho farà amb un nou grup de concursants que arriben disposats a coronar-se com a guanyadors des de la primera fins a l'última gala.

D'aquesta manera, l'estrena de la nova temporada de 'Tu Cara Me Suena' serà el pròxim divendres 4 d'abril a partir de les 22:00 de la nit. Encara que els subscriptors premium d'atresplayer ja poden gaudir de la seva primera emissió per avançat.

Així, els concursants de 'Tu cara me suena' d'aquesta 12a edició sónBertín Osborne, Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela Lladó, Goyo Jiménez, Yenesi, Esperansa Grasia, Melani i Mikel Herzog Jr.

| Atresmedia

I a menys d'una setmana que comenci un dels programes estrella de la cadena,Antena 3 ha presentat aquest dijous la nova temporada del talent show en una roda de premsa a la qual TVeo ha assistit.

"Arrenquem la dotzena edició amb moltíssima il·lusió i expectatives. Amb un balanç de la temporada anterior que no pot ser més gran aconseguint un 19,7 de mitjana, 1,7 milions d'espectadors i amb 4,2 milions d'espectadors únics. Per tant, som el segon programa més vist de la televisió després de 'El Hormiguero'", ha començat assenyalant Carmen Ferreiro, directora de programes d'Entreteniment d'Atresmedia TV.

I és que, 'Tu cara me suena', "és el format de creació pròpia espanyol més exportat de la història. Més de 50 països tenen les seves pròpies adaptacions. El format familiar i musical més vist de la televisió".

| Antena 3

Un format que any rere any "segueix donant a la cadena moltes alegries i que reuneix espectacle, música, humor i talent" que ve de la mà dels participants. En aquesta edició, els concursants abasten totes les edats, des del més gran, Bertín Osborne, fins a la més jove, Melani, de 17 anys.

Fins al moment, s'han gravat quatre gales i, en el primer tràiler de la temporada, s'ha descobert quins artistes imitaran els concursants. Bertín Osborne imitarà Omar Montes amb la seva cançó 'La Sevillana', Ana Guerra a Karol G amb 'Si antes te hubiera conocido' o Gisela a Katy Perry.

Manel Fuentes es tornarà a posar al capdavant d'aquest format musical de prime time que buscarà les millors imitacions de grans artistes entre un grup de valents concursants que ja han demostrat en multitud d'ocasions les seves dots artístiques. Ell mateix ha assegurat que "estic molt feliç d'aquesta roda de premsa. Són 12 edicions, però són 14 anys els que portem".

| Antena 3

Per descomptat, el presentador no estarà sol acompanyant els concursants. El programa comptarà aquest any amb el esperat retorn d'Àngel Llàcer a la taula del jurat el qual és "l'esperit i l'ànima d'aquest programa", segons ha declarat la directora de programes d'Entreteniment d'Atresmedia TV. A més, comptaran amb la incorporació de Florentino Fernández com a substitut de Carlos Latre que se suma juntament amb Chenoa i Lolita Flores, que segueixen una temporada més en el talent show.

'Tu cara me suena' és un format que va néixer al nostre país fa 12 anys i que ara s'acaba d'estrenar a l'Uruguai. "És una televisió de alt nivell amb un so, posada en escena i un talent que fa possible fer aquest programa", ha expressat Laia Vidal, directora de 'Tu cara me suena'. Assegura que ells són els primers fans d'aquest talent show, però que no és gens fàcil fer-lo. Els concursants arriben al plató de diumenge a dimecres i no tenen ni una setmana per preparar la següent imitació. I, encara que el programa sigui gravat, no hi ha cabuda per a les repeticions o errors. Com surti ha sortit.

La directora també ha volgut ressaltar que aquesta edició és altament transgeneracional, amb un repertori divers i un talent excepcional. Una cosa que no beneficia al jurat, ja que "els està costant més puntuar".

| Atresmedia

Com en les anteriors entregues, 'Tu cara me suena' seguirà comptant amb les seves caselles especials en el polsador. Training vip, original i còpia, porta el teu amic o te'l robo, entre altres.

A més, la tornada com hem esmentat d'Àngel Llàcer, suposa una gran alegria per a l'equip. "Àngel és el cor de 'Tu cara me suena', aquest any la seva frase estrella és 'una barbaritat intergalàctica'". Amb els altres integrants, Chenoa i Lolita, segueixen "molt contents" i Flo, la nova incorporació, "ha encaixat des del primer moment". "Ens està donant aire fresc després de 12 temporades". Respecte al presentador, "Manel és el nostre James Bond, sempre elegant i preparat per posar el seu punt d'humor. Condueix a les mil meravelles aquest circ".

Així, després d'11 edicions emeses a Antena 3, 'Tu cara me suena' promet seguir donant actuacions per a la història amb aquest gran toc d'humor. I el més important, els diners que en cada gala es destinen a diferents ONGs.