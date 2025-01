Confirmat el futur d'Àngel Llàcer com a jurat de 'Tu Cara Me Suena' a Antena 3

Per fi es coneix el futur d'Àngel Llàcer en el jurat de la nova temporada de 'Tu Cara Me Suena'. A l'abril de l'any passat, el còmic es va haver d'apartar dels focus a causa d'una greu infecció contreta al Vietnam. Això va obligar Àngel Llàcer a passar per quatre intervencions quirúrgiques que gairebé li costen la cama.

D'aquesta manera, Àngel Llàcer només va participar en unes poques gales de 'Tu Cara Me Suena'. Després d'algunes substitucions puntuals, finalment va ser Santiago Segura qui es va quedar la seva cadira com a representant del jurat. No obstant això, aquest any, Àngel Llàcer no necessitarà substitut en el talent show d'Antena 3.

Segons ha publicat El Confidencial Digital, està previst que Àngel Llàcer recuperi el seu lloc en el jurat de 'Tu Cara Me Suena'. Les gravacions del format, que començaran al mes de març, comptaran de nou amb el volgut còmic presidint la taula. Es preveu que la seva estrena sigui a finals de març o fins i tot a principis d'abril, un cop finalitzi l'emissió de 'El Desafío'.

| Atresmedia

No obstant això, el que no estarà a la taula del jurat serà Carlos Latre. Després de fitxar per Telecinco per presentar 'Babylon Show', no podrà formar part del talent show després d'onze edicions com a jurat fix. Segons el mitjà citat, l'equip de 'Tu Cara Me Suena' estaria buscant un nou nom per completar el jurat format per Àngel Llàcer, Chenoa i Lolita Flores.

De moment tampoc es coneix el nom de cap concursant, encara que el nivell està molt alt després de la victòria de David Bustamante. Recordem que Raoul Vázquez i Julia Medina van formar el podi de l'anterior temporada de 'Tu Cara Me Suena'.

Cal destacar que la final de 'Tu Cara Me Suena' va arrasar amb un gran 21,4% de share i 1.533.000 espectadors. El talent show, que va aconseguir 4,1M d'espectadors, va superar en 9,2 punts a 'De Viernes', el seu rival directe en la franja. A més, la final va ser el lliurament més vist de la temporada, que va mitjana un 19,7% i 1.672.000 seguidors, pujant al 20% entre els joves.