Àngel Llàcer anuncia el còmic que substitueix Carlos Latre a 'Tu Cara Me Suena'

'Tu Cara Me Suena' ja té el quart membre del jurat després de la sortida de Carlos Latre. Després de fitxar per Telecinco per presentar 'Babylon Show', l'imitador no podrà formar part del talent show després d'onze edicions com a jurat fix. Per tant, 'Tu Cara Me Suena' incorporarà un nou nom per completar el jurat format per Àngel Llàcer, Chenoa i Lolita Flores.

Recordem que, a la final de l'anterior edició, Carlos Latre ja es va acomiadar de 'Tu Cara Me Suena':"Vull donar-vos les gràcies de veritat. A Tinet Rubira, sobretot, que em va escollir per a aquest programa, a Laia i a absolutament tot l'equip, als meus companys, a tu Manel per l'afecte, a tots els concursants que han passat per aquí. De veritat, gràcies al públic, perquè aquest programa em va canviar la vida i em dona vida".

D'aquesta manera, ha estat Àngel Llàcer durant la seva visita a 'El Hormiguero' qui ha revelat el rostre que formarà part del jurat per rellevar Carlos Latre. Es tracta ni més ni menys que del còmic Florentino Fernández, que s'incorpora com a jutge fix de 'Tu Cara Me Suena'. L'humorista torna al seu format, del qual ja ha estat jurat de forma puntual, després de quedar cinquè en la seva tercera temporada.

| Mediaset

Aquest fitxatge sorprèn tenint en compte que just ara Florentino Fernández acaba d'iniciar un nou projecte. L'humorista formarà part de l'equip de 'José Mota No News', el nou espai de La 1 que justament també s'emetrà els divendres. A més, ha format part del jurat de 'Got Talent' durant dues edicions, talent show que previsiblement abandonarà.

Quant als concursants, Antena 3 tan sols ha confirmat els tres primers noms. Formaran part de 'Tu Cara Me Suena' els cantants Ana Guerra i Bertín Osborne i la influencer drag Yenesi.

Cal destacar que la final de 'Tu Cara Me Suena' va arrasar amb un gran 21,4% de share i 1.533.000 espectadors. El talent show, que va aconseguir 4,1M d'espectadors, va superar en 9,2 punts a 'De Viernes', el seu rival directe en la franja. A més, la final va ser l'entrega més vista de la temporada, que va mitjana un 19,7% i 1.672.000 seguidors, pujant al 20% entre els joves.