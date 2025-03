'Tu Cara Me Suena' dona la sorpresa i salta inesperadament a Disney+

Atresmedia continua fent més gran la seva aliança amb Disney+, una de les plataformes de streaming líders del mercat. Ambdues companyies van acordar el passat mes de novembre el llançament d'un pack conjunt per a la subscripció d'atresplayer premium i Disney+ estàndard amb anuncis. Aquest pot ser adquirit a través de la plataforma d'Atresmedia per 8,49€ al mes i que dona accés complet al catàleg d'ambdues.

Ara, després de l'acord pioner entre ambdues companyies, 'Tu cara me suena' tindrà més vida que mai després de la seva emissió a Antena 3. El talent show estarà disponible a Disney+ l'endemà de la seva estrena a Antena 3. Una oportunitat perquè el contingut tingui més opcions per al seu visionat i, per tant, una major repercussió.

De la mateixa manera, 'Tu cara me suena' també es podrà gaudir a atresplayer. Com en les últimes edicions, els subscriptors de la plataforma podran veure cada gala una setmana abans de la seva emissió a Antena 3. Després de la seva estrena en obert, cada gala estarà disponible a atresplayer de manera gratuïta durant 14 dies, però, després, passarà al catàleg premium.

| Atresmedia

Recordem que Bertín Osborne, Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela, Goyo Jiménez, Yenesi, Esperansa Grasia, Melani García i Mikel Herzog Jr. són els nous concursants d'aquesta edició de 'Tu Cara Me Suena'. Tots ells pujaran a l'escenari del talent show molt aviat, ja que tot apunta que l'estrena serà a finals de març, després d'acabar 'El Desafío'.

'Tu cara me suena' comptarà aquest any amb el retorn esperat d'Àngel Llàcer a la taula del jurat i amb la incorporació de Florentino Fernández com a substitut de Carlos Latre. Valoraran els concursants juntament amb Chenoa i Lolita Flores, que segueixen una temporada més en el talent show.

Cal destacar que Manel Fuentes es tornarà a posar al capdavant de 'Tu cara me suena' com a presentador. Format que buscarà les millors imitacions de grans artistes entre aquest grup de valents concursants que han demostrat en multitud d'ocasions les seves dots artístiques.