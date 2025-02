Ángel Llàcer revela a 'El Hormiguero' la seva esgarrifosa experiència a prop de la mort

Àngel Llàcer ha tornat a la televisió després de l'aturada que es va veure obligat a fer. L'actor va estar a punt de morir després de lluitar contra una infecció estomacal. Per sort, va sortir sa i estalvi i ahir va anar a 'El Hormiguero' on es va retrobar amb Pablo Motos i va confessar la premonició de mort que va tenir.

"Tenia molta por de venir, pensava potser no estàs preparat, perquè això requereix molta energia", va començar declarant el català. "Ens alegrem de veure't de nou, de veure't viu. Jo no sabia que et volia tant fins que et va passar això", va declarar Pablo Motos entre aplaudiments.

Per explicar els moments crítics, va recordar com va començar a sentir-se malament després del seu viatge al Vietnam: "Estava a Madrid, tenia funció un dissabte i de sobte em trobo malament. Tinc mal de panxa i me'n vaig a l'hospital. Em fan una radiografia i em van dir que ho tenia tot ple de caca, que l'havia de treure", va començar explicant al presentador perplex.

Segons va explicar a Pablo Motos, dies abans del seu ingrés, ell ja sentia que la mort s'acostava. "Jo gravo 'Tu cara me suena' els dimarts i el dilluns tinc la premonició que em moriré. Vaig trucar a un amic i li vaig dir que faria el testament, que ho havia de preparar tot".

| Atresmedia

En aquest moment va tenir cabuda l'humor ja que el còmic va explicar a Pablo Motos que ell volia fer un testament absurd repartint objectes als seus més propers. Una gran idea que el presentador es va apuntar com a idea

Prosseguint amb aquells dies crítics, un metge es va entossudir a obrir-li el genoll ja que el tenia molt afectat. Això va ser determinant per a la història. "Em van operar quatre vegades perquè el bitxo no parava. Aquell mateix dia m'obren, i amb una cullera comencen a treure tot el podrit, el que s'havia menjat el bitxo. Em van treure el 30% o el 40% del bessó", va rememorar el convidat.

I és que Àngel Llàcer en el seu viatge al Vietnam, va contreure la bacteri shigella que li va anar devorant part de la seva cama: "És una cosa que va molt ràpida, els metges em van dir que hi havia casos en què la gent arriba a les 3 de la tarda i a les 5 està morta".

"Em van dir 'pots no sortir de l'operació, pots sortir sense cama o sortir' i vaig dir que el que volia era acomiadar-me dels meus éssers estimats, no volia marxar sense dir adeu", va recordar emocionat Àngel Llàcer, que va explicar llavors com va intentar tranquil·litzar els seus pares.

| Antena 3

"Jo li deia als meus pares 'he estat molt feliç, m'he dedicat a fer feliç a la gent, me'n vaig molt satisfet. Els deia 'ja sé que me'n vaig, però me'n vaig molt feliç, no patiu'", explicava el jutge emocionat. En aquest moment va confessar una cosa que va canviar la seva vida: "Dimarts, quedaven dues operacions, de cop em connecto a la vida. Com una cosa de ciència-ficció. Em vaig connectar de nou i vaig dir ja no em moro, tranquils", va assegurar l'actor.

"Vaig trucar a la meva advocada i li vaig dir tant se val, com que no em moriré, no fem el testament. Ho tenia claríssim", va revelar davant la perplexitat de Pablo Motos. I després de confessar com va viure aquells dies, ha compartit què li ha ensenyat la vida després d'aquest revés de salut: "Jo ara camino per la vida, abans corria. No em parava a parlar amb ningú pel carrer. I això et permet absorbir la vida", va sentenciar Àngel Llàcer.

Amb aquesta entrevista, 'El Hormiguero' de Pablo Motos va liderar ahir la seva franja des de La 1 en marcar un 15,7% i 2.115.000: acaba superant el 19%. Va ser el més vist de la televisió.