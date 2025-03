Adéu a Tamara Falcó: Telecinco anuncia dos fitxatges per al jurat de 'Got Talent'

'Got Talent' renova parcialment el seu jurat amb l'arribada de dos nous fitxatges.Telecinco ha anunciat el retorn del talent show, que previsiblement serà una de les seves apostes per a la tardor. No obstant això, 'Got Talent' comptarà amb novetats, com la sortida de Tamara Falcó i Florentino Fernández.

En el cas del còmic, no és sorpresa, tenint en compte que s'ha incorporat a 'Tu Cara Me Suena' com a substitut de Carlos Latre. Per la seva banda, Tamara Falcó no s'havia pronunciat sobre el seu retorn a 'Got Talent' i finalment tampoc seguirà. Actualment, la socialité segueix lligada a 'El Hormiguero' com a tertuliana.

D'aquesta manera, 'Got Talent' i 'Tu Cara Me Suena' faran intercanvi en el jurat: Carlos Latre s'incorpora al jurat del talent show després de deu edicions en l'exitós format d'Antena 3. Ho fa després del fracàs de 'Babylon Show', que només va durar tres setmanes en l'access prime time de Telecinco. A més, Carlos Latre actualment també forma part de l'equip de 'El Programa de Ana Rosa', completant amb les seves imitacions les entrevistes a polítics.

| Mediaset

Per la seva banda, Lorena Castell també s'incorpora a 'Got Talent' i seguirà lligada a Telecinco també després del fracàs de 'Caiga quien Caiga', on va exercir com a presentadora. Per tant, tornarà a coincidir amb Santi Millán en un plató a Mediaset. En el seu cas, serà la primera vegada que exerceixi de jurat d'un talent show, encara que ha estat de concursant en diversos formats com 'MasterChef Celebrity', on va ser guanyadora, o 'El Desafío'.

Per tant, Carlos Latre i Lorena Castell s'uneixen a Risto Mejide en la que serà la seva desena edició regular i a Paula Echevarría en la seva quarta. Tots dos, a més, també participació en 'Got Talent All Stars'. Cal destacar, a més, que Risto Mejide va anunciar fa uns mesos que serà la seva última edició: "Com a jurat de talent shows tinc els dies comptats. Ja no em ve de gust seguir, crec que l'any que ve serà l'últim que faci".

En audiències, 'Got Talent' va finalitzar la seva desena edició a Telecinco sent líder de la nit amb la seva final. El talent show de Santi Millán va marcar un 12,8%, 1.025.000 seguidors de mitjana i 3.439.000 espectadors únics en el prime time del dissabte. No obstant això, la desena edició de 'Got Talent' va ser la menys vista de la seva història, caient per primera vegada del milió d'espectadors (949.000) juntament amb un 11% de quota.