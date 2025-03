Bertín Osborne ja té data per acomiadar-se de Canal Sur per un motiu de pes

'El Show de Bertín' ha preparat per a aquest divendres 28 de març un programa molt especial a Canal Sur. Després de cinc temporades sent la cara més visible del format, Bertín Osborne es retira temporalment del programa. L'andalús, que assegura que tornarà en tres mesos, deixa el llistó molt alt a la persona que el substituirà durant aquest període.

Cal destacar que el proper divendres 4 d'abril arribarà a Antena 3 una nova edició de 'Tu Cara Me Suena'. Bertín Osborne serà el concursant estrella d'aquesta temporada, per la qual cosa es despedeix de 'El Show de Bertín' durant la seva participació. Concursarà a 'Tu Cara Me Suena' juntament amb Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela, Goyo Jiménez, Yenesi, Esperansa Grasia, Melani García i Mikel Herzog Jr.

Tanmateix, Bertín Osborne ho té tot controlat i se'n va deixant a càrrec una de les persones més conegudes del panorama nacional perquè continuï muntant el 'show'. El relleu de presentadors serà un dels moments més esperats d'aquest divendres 28 de març. De fet, cap dels col·laboradors coneix la identitat de la persona que substituirà a Bertín Osborne.

| Canal Sur

Serà un programa molt diferent i especial i, com cada setmana, els espectadors gaudiran amb els jocs. Aquest divendres no podia faltar 'El presentador invisible', amb el qual els col·laboradors intentaran endevinar qui serà el seu nou company. Donaran en el clau Laura, Susana i El Sevilla?

Una vegada que donin la benvinguda a la persona substituta, Susana Saborido serà l'encarregada de fer-li el seu característic 'Tercer grau'. Els espectadors coneixeran el seu sobrenom a l'escola, per què li fa por llançar-se a l'aigua en alta mar o quin curiós artefacte porta Bertín a la guantera del seu cotxe.

A més, perquè el presentador substitut es vagi soltant,els col·laboradors li han preparat la 'Ruleta d'artistes'. Aquest demostrarà que ve fort, que es pot enfrontar a qualsevol repte i que el cant tampoc se li dona gens malament. Per tant, serà una nit inoblidable per a tots els espectadors de Canal Sur.