'De Viernes' anuncia quatre convidats estrella, amb una entrevista mai vista abans.

'De Viernes' torna a comptar amb tres convidades de luxe aquest 28 de març. El convidat estrella del programa de Santi Acosta i Beatriz Archidona serà Jota Peleteiro, que parlarà per primera vegada a televisió. A més, Jessica Bueno estarà atenta a tota l'entrevista des del plató de 'De Viernes'.

D'aquesta manera, Jota Peleteiro parlarà per primera vegada sobre la seva relació de deu anys amb Jessica Bueno en una entrevista concedida a 'De Viernes'. El futbolista aborda en detall els motius de la seva ruptura, la incòmoda situació legal que viuen arran de la seva separació i la seva conversió a l'Islam, entre molts altres assumptes. També es refereix a l'esgarrifós episodi que la model va protagonitzar amb un intent de suïcidi desencadenat després de conèixer les seves suposades infidelitats.

Cal destacar que Jota Peleteiro actualment porta una nova vida com a exitós empresari. Per la seva banda, Jessica Bueno estarà present al plató de 'De Viernes' per respondre en directe a la versió que narra la seva exparella.

| Mediaset

Per la seva banda, Terelu Campos tornarà a 'De Viernes' i ocuparà el seu lloc al costat de la resta de col·laboradors habituals. La col·laboradora abordarà el seu pas per 'Supervivientes' i respondrà a les dures crítiques rebudes pel seu paper al reality.

A més, Terelu Campos es referirà a les novetats que han tingut lloc a la seva família, com el viatge de la seva filla Alejandra Rubio a Itàlia. També la pròxima publicació de les memòries d'Edmundo Arrocet en les quals esmenta diversos episodis amb María Teresa Campos. Així com l'operació estètica de Paola Olmedo, entre altres.

Posteriorment, María Jesús Ruiz seurà al plató de 'De Viernes' 21 anys després de ser coronada Miss Espanya. Abordarà com va viure aquell moment, la seva carrera com a model i les proposicions que va arribar a rebre. Així com els girs que ha donat la seva vida des de llavors, amb polèmiques ruptures, la seva doble maternitat, casament i els recents problemes amb la seva mare.

Per últim, l'última hora de 'Supervivientes' també centrarà l'atenció del programa amb imatges inèdites de l'aventura. Seran valorades per Carmen Borrego, la pròpia María Jesús Ruiz, Olga Moreno i Jorge Pérez. També amb Bayan, amiga d'Anita; Charli, nuvi de Carmen Alcayde; Gabriela Hahlingag, núvia de Manuel; i Elena Zapico, mare de Pelayo.