Antena 3 llança les primeres imatges dels nous concursants de 'Tu cara me suena'

Torna el major espectacle de la televisió: 'Tu cara me suena'. El programa presentat per Manel Fuentes tornarà molt aviat a les nits d'Antena 3, previsiblement quan acabi 'El Desafío'. Ho farà amb un nou grup de concursants que arriben disposats a coronar-se com a guanyadors des de la primera fins a l'última gala.

Recordem que Bertín Osborne, Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela, Goyo Jiménez, Yenesi, Esperansa Grasia, Melani García i Mikel Herzog Jr. són els nous concursants d'aquesta edició de 'Tu Cara Me Suena'. Tots ells pujaran a l'escenari del talent show molt aviat, ja que tot apunta que l'estrena serà a finals de març, després d'acabar 'El Desafío'.

'Tu cara me suena' comptarà aquest any amb l'esperat retorn d'Àngel Llàcer a la taula del jurat i amb la incorporació de Florentino Fernández com a substitut de Carlos Latre. Valoraran els concursants juntament amb Chenoa i Lolita Flores, que segueixen una temporada més en el talent show.

| Atresmedia

Per tant, Manel Fuentes es torna a posar al capdavant de 'Tu cara me suena'.Format que buscarà les millors imitacions de grans artistes entre aquest grup de valents concursants que han demostrat en multitud d'ocasions les seves dots artístiques.

Cal destacar que la final de l'última temporada de 'Tu Cara Me Suena' va arrasar amb un gran 21,4% de share i 1.533.000 espectadors. El talent show, que va aconseguir 4,1M d'espectadors, va superar en 9,2 punts a 'De Viernes', el seu rival directe en la franja. A més, la final va ser l'entrega més vista de la temporada, que va mitjana un 19,7% de quota i 1.672.000 seguidors, pujant al 20% entre el públic més jove.

Recordem que 'Tu cara me suena' és el format espanyol que més ha viatjat per tot el món. Des que el format va posar un peu a la nostra televisió, la producció va cridar molt l'atenció a nivell internacional. Es tracta del format espanyol que més ha viatjat per tot el món, ja que ha estat adaptat en més de 40 països amb excel·lents resultats d'audiència i nombroses edicions.