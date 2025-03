laSexta posa data de tornada a 'Apatrullando', amb un canvi important

laSexta estrena el pròxim dimecres 2 d'abril, a les 22:45h, la segona temporada de 'Apatrullando', el format que recorre Espanya i mostra les seves llums i les seves ombres. Ho farà amb Jalis de la Serna, que en aquesta ocasió estarà acompanyat per un equip de quatre reporters. Tots ells tindran la missió de 'apatrullar' alguns dels llocs més icònics del nostre país, i fins i tot de l'estranger.

D'aquesta manera, aquesta segona temporada comptarà amb Jalis de la Serna, que lidera un equip d'altres quatre periodistes integrat per Esther Alcázar, David Casasús, Sara Solomando i Marco Martínez. Tots ells l'acompanyaran en la tasca de mostrar el costat més reconeixible i el més desconegut de diverses ciutats i municipis d'Espanya. D'aquesta manera, surt del format Zazza el Italiano.

Al llarg de vuit programes i amb la seva particular forma de narrar el que veuen i viuen, Jalis de la Serna i el seu equip faran un retrat d'Espanya. Madrid, Sevilla, València, Barcelona o Adeje són algunes de les ciutats en les quals s'endinsaran per descobrir a l'espectador la seva cara menys coneguda. Però els reporters de 'Apatrullando' també exerciran la seva tasca a l'Espanya buida i fins i tot a Miami als Estats Units.

| Atresmedia

Tot per mostrar les dues cares d'aquests llocs, com d'un barri amb els veïns amb una de les majors mitjanes salarials al barri amb la mitjana salarial més baixa. D'una ciutat considerada la "millor per viure" que és una de les principals vies d'entrada de cocaïna a Espanya. Les desigualtats a l'hora de celebrar la Setmana Santa o les fires.

També com reacciona la Policia a les grans ciutats; les diferències entre un carrer concorregut i cèntric pel matí i per la nit. De passar d'urbanitzacions de luxe a zones tensionades per la inseguretat i la precarietat. Així com un model de ciutat dels EUA s'està trasplantant a la capital d'Espanya.

Recordem que, en audiències, 'Apatrullando' va ser el millor estrena de laSexta en més de quatre anys, amb un 8,2% de share i 861.000 espectadors. L'espai va superar el seu principal competidor.