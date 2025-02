Bertín Osborne fitxa per Antena 3 com a concursant estrella de 'Tu Cara Me Suena'

Antena 3 per fi confirma els tres primers concursants de la nova edició de 'Tu Cara Me Suena'. A menys d'un mes perquè comencin les gravacions, el talent show ja es prepara amb l'anunci dels seus participants. Després d'haver-se rumorejat en diverses ocasions, el fitxatge estrella d'aquesta temporada de 'Tu Cara Me Suena' serà Bertín Osborne.

Bertín Osborne és el segon concursant confirmat de 'Tu Cara Me Suena'. El cantant sorprendrà posant-se cada setmana en la pell de diferents artistes intentant realitzar les millors imitacions. No és habitual veure Bertín Osborne en el registre de concursant d'un talent show, encara que ja el vam veure sota una màscara a 'Mask Singer: Adivina quien canta'.

Cal destacar que, a nivell nacional, en l'última dècada, Bertín Osborne ha estat lligat a Telecinco. El 2016 va fitxar per Mediaset per presentar 'Mi casa es la tuya', que va estar en emissió fins al 2023. A més, des de fa cinc anys, també presenta 'El Show de Bertín' setmanalment a Canal Sur.

| Telecinco

D'aquesta manera, Bertín Osborne se suma a Ana Guerra, que ja s'havia filtrat com a concursant de 'Tu Cara Me Suena'. La cantant és una habitual dels formats de televisió, com 'El Desafío' o 'Baila como puedas'. A més, la tercera concursant confirmada és la influencer Yenesi, que no és molt coneguda a nivell televisiu.

Recordem que també hi haurà canvis a la taula del jurat. Després de fitxar per Telecinco per presentar 'Babylon Show', Carlos Latre no podrà formar part del talent show després d'onze edicions com a jurat fix. Per tant, 'Tu Cara Me Suena' incorporarà un nou nom per completar el jurat format per Àngel Llàcer, Chenoa i Lolita Flores.

Cal destacar que la final de 'Tu Cara Me Suena' va arrasar amb un gran 21,4% de share i 1.533.000 espectadors. El talent show, que va aconseguir 4,1M d'espectadors, va superar en 9,2 punts a 'De Viernes', el seu rival directe en la franja. A més, la final va ser l'entrega més vista de la temporada, que va mitjanar un 19,7% i 1.672.000 seguidors, pujant al 20% entre els joves.