Ningú esperava la reacció de Sheila Casas al que va dir Escassi a 'Supervivientes'

Álvaro Muñoz Escassi ha tornat a 'Supervivientes' 16 anys després de la seva primera experiència, en la qual va haver d'abandonar per motius mèdics. No obstant això, la seva aventura a l'illa ha implicat un comiat molt important, ja que ha deixat a Espanya a Sheila Casas, amb qui va iniciar una relació fa pocs mesos. Fins ara, la col·laboradora de 'Tardear' no havia parlat sobre com ha viscut la marxa d'Álvaro Muñoz Escassi, però ara ha compartit els seus sentiments.

Un dels moments més destacats de 'Supervivientes' va ser quan Álvaro Muñoz Escassi, just abans de llançar-se de l'helicòpter, va dedicar unes paraules a les persones més importants de la seva vida. "Estava pensant en els meus fills, en no deixar-los sense un pare, i en la meva noia, en Sheila. Li envio un petó molt fort", va expressar el sevillà, deixant clar que tenia molt present a la seva parella en aquell instant clau.

Fins ara, Sheila Casas no s'havia pronunciat sobre la participació d'Álvaro Muñoz Escassi a 'Supervivientes' ni sobre el temps que passaran separats. No obstant això, ara ha compartit a les seves xarxes socials que estava seguint de prop l'estrena de 'Supervivientes'. Sheila Casas va publicar una imatge del moment en què el genet apareixia en pantalla, acompanyada de diversos emojis de cors.

| @sheilacasas

"Comença l'aventura", va escriure Sheila Casas, mostrant el seu entusiasme i deixant clar que donarà suport al sevillà a 'Supervivientes'. Cal destacar que es desconeix si la col·laboradora de 'Tardear' acudirà en algun moment als platós per defensar la seva parella durant la competició.

Abans de la seva partida a 'Supervivientes', Álvaro Muñoz Escassi ja havia parlat sobre la dificultat de separar-se de Sheila. "Ens ho hem pres tots dos regular, però jo havia de fer-ho, ella és molt professional i ho entén. Em poso en la seva pell i és molt difícil per a ella, que el seu xicot se'n vagi a 'Supervivientes' li costa, i més ara que estem en un moment tan feliç. Ella prefereix que em quedi, a mi m'agradaria portar-me-la a la maleta", va revelar a 'De Viernes'.