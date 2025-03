Ana Garcés ('La Promesa'): 'Tinc una clàusula de confidencialitat amb la meva mare'

'La Promesa' ha arrencat una nova etapa a La 1 després dels canvis de la tarda. La sèrie continua sent el gran pilar de la franja vespertina del canal, que ara compta amb 'Valle Salvaje' a la sobretaula. Davant d'aquests canvis i els bons resultats de 'La Promesa', hem parlat amb Ana Garcés, que interpreta a Jana, en una entrevista a TVeo.

Et reconeixen en algun lloc molt remot o tens alguna anècdota molt surrealista?

Em reconeixen, però ja no només espanyols, sinó als aeroports. Vaig coincidir amb una noia de Cuba que vivia a Miami i la seva família veia la sèrie des de Cuba. O sigui, vull dir coses, històries molt random que dius, però com pot ser? Fins i tot en finlandès he rebut algun missatge a les xarxes socials.

Et continues sorprenent quan arriben els guions de 'La Promesa'?

Absolutament. Nosaltres anem suplicant-li de tant en tant que ens avanci una mica. A vegades et diu cosetes i a vegades no, que és la majoria de vegades. Llavors, clar, el guió que et arriba és tot nou i no sabem gaire bé què passarà. A més, cada vegada que entreguen els guions tothom intenta mirar perquè té moltes ganes de saber què és el que vindrà perquè a vegades venen coses loquíssimes que ens esperem i altres que no.

| RTVE

Esperes que 'La Promesa' duri molts anys com, per exemple, 'Amar es para siempre'?

Jo crec que això no se sap, però sí crec que podria durar sempre que l'audiència. Crec que és un projecte que podria durar aquest temps.

Has arribat a sentir que necessites un canvi en la teva carrera o creus que tens més per donar?

Crec que això és com qualsevol feina que en qualsevol moment et pot venir de gust fer un munt de projectes, però és veritat que el producte en què estem és un producte molt intens. Tenim molta família aquí, som molt pinya i treballem tots els dies. O sigui no és com un projecte que ens té només un dia al mes. Nosaltres treballem tots els dies. Estem aquí dia a dia i al final és una feina molt intensa, molt agraïda i és una feina en què t'agrada estar i molt privilegiada dins d'aquesta professió.

| RTVE

La teva família o amics et demanen que els avancis les trames?

Jo tinc una clàusula de confidencialitat amb la meva mare. La meva mare no ho explica a ningú, ni a les seves germanes perquè clar, jo també necessito explicar-li el que passarà. El més bonic és no dir-ho, perquè és que si no es perd aquesta màgia. Sobretot la família que ho està veient aquí dia a dia.

I com fas per marcar una diferència entre el teu personatge i tu?

És veritat que té molt a veure amb el que dèiem. Al final, els guions no els tenim molt avançats i a nosaltres també ens impressiona. Nosaltres hem de jugar molt amb el personatge en funció del que vagi passant. No és que jo construeixi un personatge perquè em passi això, sinó que jo vaig construint el personatge en funció de tot el que va passant.

| RTVE

Quan portes tant de temps amb un personatge al final té moltes coses de tu i tens moltes coses d'aquest personatge, però crec que afortunadament tenim personatges magnífics i no ens faran pitjors persones.

I us veieu treballant en altres llocs estant en la diària?

Tinc un personatge molt protagonista i és difícil.