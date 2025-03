Sandra Barneda frena Antonio Montero per les seves paraules sobre les 'Tentacions'

Sandra Barneda no ha dubtat a qualificar la vuitena edició de 'La isla de las tentaciones' com "una autèntica bogeria". La presentadora ha visitat 'De Viernes' per fer balanç sobre l'èxit del reality i la part que li correspon en aquest triomf rotund. A més, també ha parlat de la seva relació amb Montoya, un dels protagonistes més destacats d'aquesta edició.

Aquesta última temporada de 'La isla de las tentaciones' ha estat una veritable bogeria, amb un càsting que ha captivat el públic. Històries com les d'Anita i Montoya, o la de Tadeo i Sthefany, han estat essencials per mantenir l'audiència enganxada al televisor. Això s'ha comprovat setmana a setmana gràcies a les grans audiències que ha recollit el format, però també amb la repercussió social.

Tanmateix, no tothom comparteix aquesta visió. Antonio Montero ha comentat a 'De Viernes' que 'La Isla de las Tentaciones' "semblava una conillera". Davant d'aquestes crítiques, Sandra Barneda ha respost amb total contundència: "Antonio, no vull dir-te vintage, però quan tu tenies l'edat que tenen ara ells, crèiem estar enamorats". La presentadora, a més, ha subratllat que amb el pas dels anys "descobreixes que l'amor va d'una altra cosa", una reflexió sobre com la maduresa canvia la percepció de les relacions.

| Mediaset

Lluny d'emetre judicis taxants, Sandra Barneda prefereix adoptar una postura més comprensiva. En la seva opinió, "fa molt de temps que no crec en les víctimes i els botxins", cosa que li permet empatitzar amb els participants i comprendre més els seus errors. En aquest sentit, ha assenyalat que, si bé alguns poden veure Anita com una vilana, ella "s'explicarà, un s'equivoca i no té per què ser el dolent malíssim".

A més, s'ha mostrat convençuda que si Montoya hagués pres la decisió de marxar amb ella, "crec que Anita s'hauria pogut anar amb ell dins del surrealisme del seu amor".

Per últim, la presentadora ha parlat sobre el futur de Montoya, que participarà a 'Supervivientes'. "La narrativa d'aquesta història fa que sembli que Montoya és el graciós", ha dit Sandra Barneda. "Ara està en una altra illa i haurà de demostrar un altre tipus de supervivència i veurem què és el que opina el públic quan acabi", va sentenciar.