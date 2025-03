Joaquín Prat diu el que molts pensen de la decisió d'Escassi a 'Supervivientes'

La nova edició de 'Supervivientes' ha donat el tret de sortida a Telecinco amb un nou grup de famosos. Durant la primera gala vam poder gaudir dels salts en helicòpter, però també de les primeres nominacions. De fet, aquestes van deixar a Beatriz Rico, Rosario Matews, Koldo Royo i Samya Aghbalou en mans del públic.

Una de les decisions més importants la va haver de prendre Álvaro Muñoz Escassi, que, com a líder, va ser l'encarregat de nominar directament a Koldo Royo. Tot això ha estat comentat a 'Vamos a ver', on Joaquín Prat ha tingut clara la seva opinió d'aquesta decisió: "No va ser fàcil, et toca el marró d'haver de designar a un a la cara. El fàcil és al que penses que serà un llast, no en la convivència, que normalment són els millors, sinó en la supervivència".

"Parlem de les necessitats i de les proves, però la convivència és molt molt necessària allà. A qui et fa fàcil la convivència vols tenir-lo al costat i no tothom t'ho fa fàcil", afegia Carmen Borrego davant la decisió d'Álvaro Muñoz Escassi.

| Mediaset

"No han conviscut gaire i no han tingut encara friccions, és normal que la primera gala que l'excusa que posis sigui el que menys fort serà en les proves. Ja veureu com la setmana que ve si hi ha hagut ja mogudes les nominacions canviaran completament", explicava Adriana Dorronsoro a 'Vamos ver'.

Per la seva banda, Antonio Rossi també sortia en defensa d'aquesta decisió Álvaro Muñoz Escassi: "No és una nominació amb pes, no s'ho poden prendre malament".

A més, a 'Vamos a ver' també els ha estranyat la nominació a Beatriz Rico, com a Joaquín Prat: "Tots diuen que no estava en forma...". "Crec que està una mica desubicada, com l'any passat a Arantxa del Sol al principi, que encara no està feta a estar a 'Supervivientes'", afegia Adriana Dorronsoro. Tanmateix, Alejandra Rubio també donava la cara per l'actriu: "No he vist res determinant en la prova per dir que malament".