'Fas vergonya': Montoya esclata tres mesos després de 'La Isla de las Tentaciones'

Per fi hem conegut com han acabat la seva aventura per 'La Isla de las Tentaciones' totes les parelles. Després de dos mesos d'emissió, totes s'han retrobat en les seves fogueres finals, amb tan sols una parella tornant junts. No obstant això, encara no ha acabat 'La Isla de las Tentaciones', ja que, el pròxim dilluns, serà el torn del retrobament 3 mesos després per actualitzar l'estat de les relacions.

"Benvinguts a 'La Isla de las Tentaciones' tres mesos després", arrenca Sandra Barneda en l'avançament mostrat. D'aquesta manera, un dels grans protagonistes tornarà a ser Montoya, que irromprà abans d'hora al lloc davant les paraules d'Anita: "Però quines tonteries són aquestes, anem a veure, anem a veure. Anem a dir les coses".

A més, també participarà Manuel, cosa que farà que Montoya abandoni la trobada: "Me'n vaig d'aquí ja, que fas vergonya". No obstant això, els retrets també seran entre el temptador i l'Anita: "Si tens sentiments per ell perquè et gites amb mi". A més, la temptadora Gabriella revela que està coneixent algú, que tot apunta que també ha format part d'aquesta edició de 'La Isla de las Tentaciones'.

| Mediaset

També tornarem a veure en Fran i l'Ana, que van abandonar junts el reality tan sols uns dies després de començar. "Jo m'assabento sis dies abans d'entrar a 'La Isla de las Tentaciones' que l'Ana em és infidel", revela per sorpresa el protagonista en l'avançament.

"Quan acaba la foguera passa alguna cosa més entre vosaltres", diu Sandra Barneda en el retrobament amb l'Alba. "Sí, ens gitem", sentencia ella, després d'abandonar la foguera amb l'Álvaro per separat. A més, en aquest programa de 'La Isla de las Tentaciones' també hi haurà un enfrontament entre el protagonista i el temptador Borja, que també deixa anar la bomba: "Parles de traïció quan agafes, te'n vas a Mallorca, i intentes alguna cosa amb Bayan".

| Mediaset

"Estic molt bé, estic en el meu millor moment", diu Bayan poc després. A més, lògicament també es tornarà a veure amb Eros, però també amb Rubén Torres. Joel i Andrea també es retrobaran, amb Borja com un dels protagonistes: "Als traïdors no els saludo".

A més, també tornaran Gerard i Alba, que també van abandonar, però sols, al principi de l'aventura 'La Isla de las Tentaciones'. "Un dia surto de festa per Madrid i em gito amb una noia", confessa ell una de les seves infidelitats. En aquell moment entra corrent l'Alba, la jove coneguda per la frase viral de "un cony al teu clatell": "Almenys has admès les banyes després de tres mesos. M'alegro, has madurat una mica, 31 anys tens".

Després d'abandonar 'La Isla de las Tentaciones' junts, tancaran el retrobament tres mesos després Tadeo i Stephany. No obstant això, l'arribada de Simone i Mayeli, que deixarà anar una bomba: "A dia d'avui viu amb mi i l'estimo". A més, l'avançament tanca amb una Sandra Barneda enfadada, expulsant algú: "Fora, s'ha acabat".