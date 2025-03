Ningú esperava la decisió final de Tadeo i Sthefany a 'La Isla de las Tentaciones'

Després de la intensa foguera entre Montoya i Anita, amb un final inesperat que ha involucrat Manuel, ha arribat el moment de Tadeo i Sthefany. Una foguera plena de retrets i llàgrimes, però amb un final inesperat. Un dels temes més importants ha estat la inesperada participació de Simone, però, després de veure vídeos, i les llàgrimes de tots dos a les fogueres, s'han relaxat.

"Em fa mal veure-la així perquè no m'agrada fer-li mal. Ella sap tot el que significa per a mi malgrat els meus errors i encara continua sent molt imprescindible a la meva vida. La veritat és que sento haver-te fet mal, però també he vist moltes coses lletges per la teva part i m'he decebut molt. He vingut a cada foguera aquí pensant a confiar en tu i m'he endut clatellada rere clatellada. Al final l'únic que he fet és deixar-me portar, però realment, a dia d'avui, encara t'estimo", es trencava Tadeo a la foguera final de ' La Isla de las Tentaciones'.

"No em sento orgullós dels meus actes, sé que li he fallat, però, després del mirall em va deixar trencat. No podia imaginar que no em volia escoltar i pensava que donava per finalitzada la relació. Entenc que sigui així amb mi, sé que t'he fallat moltíssimes vegades, no és la primera, però saps també l'important que ets per a mi i crec que en aquest temps enrere t'ho he estat demostrant. Amb l'entrada de Simone em vas trencar els esquemes, amb la mirada que li vas posar a ell, estava trencat", afegia el jove, sentint-se molt decebut.

| Mediaset

D'aquesta manera, una frase de Tadeo ho ha canviat tot: "Jo també he patit per tu, però després de tot el que ha estat passant continuo pensant que ets la dona de la meva vida". Per la seva banda, Sthefany també es quedava descol·locada: "Ara mateix m'he quedat... No sé si estar feliç, estar trista, si continuar enfadada, si plorar... Això no ho havia vist".

"Tadeo és l'amor de la meva vida. He lluitat molt per aquesta relació. Vaig arribar aquí amb la il·lusió d'entrar i sortir de la mà amb ell i demostrar que podíem ser més forts que mai i que la nostra relació res la podia trencar. Continuo enamorada de Tadeo, no se me'n va d'un dia per l'altre l'enamorament", explicava Sthefany a 'La Isla de las Tentaciones'.

La decisió final de Tadeo i Sthefany: abandonen junts o separats 'La Isla de las Tentaciones'?

Finalment, era el moment de contestar la gran pregunta: "Com vols abandonar 'La Isla de las Tentaciones': amb Tadeo/Sthefany, sol/a o amb un nou amor?".

| Mediaset

D'aquesta manera, Tadeo era el primer a donar la seva resposta: "Malgrat tot el viscut aquí, de tot el mal que he pogut rebre, la decepció, potser pensar que la meva parella em tenia en l'oblit, sóc una persona que sent amb el cor. Evidentment jo em vull anar amb l'amor de la meva vida, que per a mi és Sthefany".

Per la seva banda, Sthefany, després de demanar un moment per reflexionar, també donava la seva opinió: "He vist moltíssimes coses que m'han fet mal. Des del dia u ho he passat bastant malament, no hi ha hagut ni un dia que no l'he trobat a faltar. He viscut les emocions com una muntanya russa. Malgrat tot, crec que em vull anar amb ell".