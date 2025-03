La petició de Carlo Costanzia a Terelu Campos després de marxar a 'Supervivientes'

El fitxatge de Terelu Campos per 'Supervivientes' no ha passat desapercebut. Contra tot pronòstic, la col·laboradora va sorprendre el públic en llançar-se des de l'helicòpter, marcant l'inici de la seva aventura en el reality. La seva arribada com a fantasma del futur ha generat múltiples reaccions, entre elles, la de Carlo Costanzia, parella de la seva filla Alejandra Rubio, que no ha dubtat a donar la seva opinió.

Encara que la seva participació en el reality és temporal, podria estendre's si aconsegueix superar els 21 dies que Carmen Borrego, la seva germana, va resistir l'any passat. En el seu entorn, alguns veuen aquesta experiència com una gran oportunitat d'aprenentatge per a la malaguenya.

"Molt bé, em sembla estupend, al final és una experiència que crec que és una súper experiència. Sempre ho he dit, més enllà del format que això tingui, crec que és una experiència que pot ensenyar moltíssim", va comentar Carlo Costanzia en declaracions a Europa Press.

| Mediaset

A més, Carlo Costanzia també va aprofitar per enviar-li un missatge d'ànim i expressar el seu desig que no pateixi massa durant la seva estada a Hondures. "Que vagi genial i que, jo què sé, que guanyi, si ha de guanyar o que, bé, però que no ho passi malament, si us plau, que no ho passi malament. O dins del que cap, que no ho passi tan malament, que torni aviat", va declarar el nuvi d'Alejandra Rubio.

Quan se li va preguntar sobre com podria afectar la salut de Terelu Campos al seu rendiment a 'Supervivientes', Carlo Costanzia va evitar pronunciar-se. "No sé, pregunteu-li a ella, entenc que no. Entenc que està molt tranquil·la i ja està", va respondre, esquivant qualsevol especulació sobre el tema.

Per la seva banda, Alejandra Rubio, al plató de 'Vamos a ver', expressava els seus desitjos: "Ella és molt controladora i vol fer-ho tot bé. Ha arribat el moment d'obrir-se i de veure aquesta altra part més humana, més ella, i no tan recta". "La meva mare és molt poruga en la vida, no puja a l'ascensor sola. Com en les situacions límit sempre ha tret forces d'on sigui, crec que ho superarà", afegia.