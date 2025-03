Antonio Rossi sentencia el concurs de Terelu a 'Supervivientes' amb una sola frase

La nova edició de 'Supervivientes' ha donat el tret de sortida amb l'arribada dels concursants a Hondures i els salts de l'helicòpter. Tot i no ser participant oficial, Terelu Campos va ser la gran protagonista de la nit, arribant fins i tot a saltar de l'helicòpter. Tot això ha estat analitzat per l'equip de col·laboradors de 'Vamos a ver', on també han estat Alejandra Rubio i Carmen Borrego.

"D'actitud se la veu bé, se la veu a favor d'obra, perquè això és un concurs, però també és una feina. Se la veu còmoda, encara que encara no han començat els patiments", iniciava el debat Joaquín Prat davant la intervenció d'Alejandra Rubio: "És molt aviat encara, espero que segueixi així. El consell que li he intentat donar és que tregui aquesta part d'ella que m'encanta i tant de bo aguanti i no hi hagi res que la pertorbi".

"Què pot aportar al grup?", preguntava el presentador de 'Vamos a ver' i Carmen Borrego ho tenia clar: "Si té l'actitud que li vam veure ahir et pots morir de riure amb ella. Jo vull aquesta actitud de Terelu perquè estic farta que la gent pensi que és una borde, perquè no ho és. Té un moment excel·lent de demostrar el divertida i propera que és i el que pot ajudar a les persones, perquè allà hi ha moltes formes d'ajudar".

| Telecinco

D'aquesta manera, Antonio Rossi sentenciava ràpidament la participació de Terelu Campos a 'Supervivientes': "Ha de no ser tan perfecta, que ella ho controla tot. Ella té una imatge de borde i respon de forma seca, fins i tot a càmera perquè sembla que ha de controlar-ho tot en el guió. A veure si es relaxa i surt aquesta naturalitat".

"Ella és molt controladora i vol fer-ho tot bé. Ha arribat el moment d'obrir-se i de veure aquesta altra part més humana, més ella, i no tan recta", afegia també Alejandra Rubio. En la mateixa línia també pensava Joaquín Prat a 'Vamos a ver': "Molts la coneixem, però volem conèixer una altra faceta de Terelu que té".

Per la seva banda, Carmen Borrego ha tingut clar que Terelu Campos aguantarà: "Crec que s'adaptarà millor del que pensem, malgrat les pors que porta. Quan perdi la vergonya d'estar en banyador i superi el tema dels insectes, que és el que més li pot preocupar...".

| Mediaset

"És inevitable que veient aquests cuerpazos el primer que penses és: en quant arribi em posaré cul. El primer és l'helicòpter, però el segon és arribar de nit a una platja. Allà és quan tens consciència que t'han deixat tirat i l'alba. Això és difícil de superar", afegia Carmen Borrego sobre les dificultats de participar a 'Supervivientes'.

"La meva mare és molt poruga a la vida, no puja a l'ascensor sola. Com en les situacions límit sempre ha tret forces d'on sigui, crec que ho superarà", concloïa Alejandra Rubio.