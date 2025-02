L'anunci de Sandra Barneda que dona un gir de 180º a 'La Isla de las Tentaciones'

Durant la primera foguera mixta de 'La Isla de les Tentacions', Sandra Barneda va sorprendre els participants amb un anunci que marcarà un abans i un després en l'experiència. La presentadora va comunicar un important canvi en la dinàmica del programa, just abans de donar per finalitzada la reunió.

"La llum de la temptació queda desactivada a ambdues viles des d'aquest mateix moment. Per primera vegada a 'La Isla de les Tentacions' tots vosaltres heu caigut en la temptació", va anunciar Sandra Barneda, deixant clar que la situació a ambdues cases ha assolit un punt sense precedents. La notícia va arribar després que Álvaro i Alba creuessin els límits amb els solters, evidenciant que tant els nois com les noies han cedit a la temptació.

La reacció de Tadeo no es va fer esperar: "Mare meva, quina vergonya. Em sembla vergonyós que hàgim fet saltar totes les alarmes, això diu de nosaltres i deixa molt a desitjar, uns més i altres menys". Les seves paraules reflectien l'impacte de la notícia en el grup.

| Mediaset

Tanmateix, Montoya no compartia la mateixa opinió i va respondre amb fermesa: "Jo no em sento avergonyit, perdona que discrepi. Jo t'entenc a tu, però m'està fent mal perquè m'estic sentint avergonyit. Jo m'he enamorat per primera vegada, a mi m'han trencat el cor i he patit molt. L'he respectada al màxim, un home ha de saber el que vol i jo el que vull és estimar-me a mi mateix".

Sandra Barneda va intentar fer-lo reflexionar: "Et pots estimar a tu mateix sense saltar cap límit". Tanmateix, Montoya va mantenir la seva postura: "És clar, però jo dic a boca plena que he sentit que aquesta persona m'ha donat les mancances que la meva parella m'ha demostrat. Aleshores, estic aquí per demostrar-ho, estic aquí per comprovar-ho. No em sento avergonyit i no em tiraré això".

Bayan, sorpresa, li va preguntar directament: "De veritat que Gabriella t'ha donat més que Anita?". Davant del que Montoya va respondre sense dubtar: "Ho sento, us sorprendrà".

Amb aquestes intenses declaracions, Sandra Barneda va donar per finalitzada la foguera mixta entre Tadeo, Montoya, Bayan i Alba. Tanmateix, va tancar la dinàmica amb una important reflexió final: "Espero que aquesta foguera us hagi servit, que us hàgiu posat en el lloc de l'altra vila. Podeu compartir tot el viscut, tot el que ha ocorregut en aquesta foguera".