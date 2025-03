Audiències: 'La Isla de las Tentaciones' arrasa encara més contra Pablo Motos i Broncano

'La Isla de las Tentaciones' arrasa encara més que mai en audiències a Telecinco amb un estratosfèric 26,9% de quota de pantalla i 2.211.000 espectadors. El reality, que és líder com el més vist del dia en el seu express amb un 17,3% i 2.443.000 televidents, puja a un 35,5% en el target 13-24. Pot contra 'Renacer', que no cau tant aquesta setmana amb un 11,2% i 924.000 seguidors a Antena 3.

La novena nit de 'Bake Off: Famosos al forn' cau cinc dècimes fins a un pobre 7,8% i 581.000 televidents. 'Fora de Cobertura' cau en la seva nova temporada a Cuatro a un 3,4% i 329.000 fidels. 'El Taquillazo: Un Crimen Perfecto' tampoc destaca amb un 4,3% i 361.000 a laSexta.

Malgrat la forta competència, 'El Hormiguero' de Pablo Motos aguanta a Antena 3 amb un 14,6% i 2.064.000: puja a un 17,6% en el target de menors de 64 anys. El més perjudicat és 'La Revuelta' de David Broncano a La 1, que baixa a mínim amb un 11,3% i 1.598.000: puja a un 16,8% en el target 13-24 i a un 16,5% en el de 25-44. El més perjudicat és 'First Dates' que cau a un 4,8% i 684.000 seguidors a Cuatro.

'El Programa de Ana Rosa' és segon en la seva franja

| Mediaset

'El Programa de Ana Rosa' (14,9% i 353.000) és segon en audiències davant el lideratge de 'Vamos a ver' (14,3% i 488.000). No pot amb 'Aruser@s', que segueix fort a primera hora del matí des de laSexta amb un 17,6% i 388.000 fidels. Per la seva banda, 'Espejo Público' de Susanna Grisoo es manté en un 12,9% i 338.000 des d'Antena 3. Just després, 'La Ruleta de la Suerte' també arrasa amb un 22% i 1.617.000 espectadors.

'Tardear' segueix sense millorar en audiències amb un 9,1% i 780.000 espectadors. No obstant això, 'El Diario de Jorge' millora les seves audiències respecte al seu anterior horari amb un 9,4% i 759.000. Pel que fa a 'Y ahora Sonsoles', lidera la seva franja amb un correcte 10,6% i 855.000 seguidors des d'Antena 3. A més, 'Més Val Tarda' aconsegueix un estupend 8,5% i 680.000 televidents.

En la sobretaula, 'Sueños de Libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un estupend 13,9% i 1.308.000 televidents des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Promesa' lidera la seva franja des de La 1 amb un 12,8% i 982.000. Just abans, 'Valle Salvaje' segueix en les seves audiències i no destaca en la sobretaula amb un 8,3% i 731.000.

| Antena 3

'Pasapalabra' segueix líder sense rival amb un gran 18,1% juntament amb 1.899.000 espectadors a Antena 3: obté el minut d'or a les 21:02h amb 3.037.000 espectadors i 25% de share. 'Aquí la Terra' segueix amb un estupend 12% i 1.327.000 fidels a La 1. Finalment, 'Reacció en Cadena' es conforma amb un 8,1% i 849.000.

Antena 3 és líder del dilluns en audiències

Antena 3 lidera en audiències en la jornada del dilluns 10 de març amb un estupend 13,9%. Telecinco està a prop en la segona posició en obtenir un 13,1% de share i La 1 és tercera amb distància amb un 9,7%. Per la seva banda, laSexta aconsegueix un estupend 8%, molt per sobre de Cuatro, que marca un 5,1%.

Aquest dilluns, un total de 28,3 milions de persones van veure la televisió, la qual cosa es tradueix en el 60,3% de la població espanyola. A més, es dispara el consum fins als 169 minuts.