Antena 3 comunica la notícia més important sobre el retorn de 'Tu Cara Em Sona'

El retorn de 'Tu Cara Me Suena' està a tocar. Fa tan sols uns dies que Antena 3 anunciava l'inici de les gravacions de la nova edició del talent show d'imitacions. No obstant això, durant l'emissió de 'El Desafío' aquest divendres, Antena 3 va sorprendre els espectadors amb una inesperada i misteriosa promo.

"Llum, càmeres i... acció? No esteu preparats per al que ve. O sí?", diu la promo llançada per Antena 3,en la qual s'escolta de fons la veu de Manel Fuentes. A més, apareixen els concursants movent-se com si estiguessin en una passarel·la, però amb llums fosques, de manera que no se'ls veu la cara.

Recordem que Bertín Osborne, Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela, Goyo Jiménez, Yenesi, Esperansa Grasia, Melani García i Mikel Herzog Jr. són els nous concursants d'aquesta edició de 'Tu Cara Me Suena'. Tots ells pujaran a l'escenari del talent show molt aviat, ja que tot apunta que l'estrena serà a finals de març, després d'acabar 'El Desafío'.

'Tu cara me suena' comptarà aquest any amb el esperat retorn d'Àngel Llàcer a la taula del jurat i amb la incorporació de Florentino Fernández com a substitut de Carlos Latre. Valoraran els concursants juntament amb Chenoa i Lolita Flores, que segueixen una temporada més en el talent show.

| Atresmedia

Per tant, Manel Fuentes es torna a posar al capdavant de 'Tu cara me suena'. Format que buscarà les millors imitacions de grans artistes entre aquest grup de valents concursants que han demostrat en multitud d'ocasions les seves dots artístiques.

Cal destacar que la final de l'última temporada de 'Tu Cara Me Suena' va arrasar amb un gran 21,4% de share i 1.533.000 espectadors. El talent show, que va aconseguir 4,1M d'espectadors, va superar en 9,2 punts a 'De Viernes', el seu rival directe en la franja. A més, la final va ser el lliurament més vist de la temporada, que va mitjanar un 19,7% de quota i 1.672.000 seguidors, pujant al 20% entre el públic més jove.