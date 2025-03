La inesperada decisió de TVE sobre l'emissió de 'Al cielo con ella' d'Henar Álvarez

Moviments inesperats en el prime time i late night de La 1 per a aquesta mateixa setmana. La nit de dimarts 11 de març portarà amb si una novetat destacada en la programació amb l'emissió de 'Al cielo con ella'. El programa d'entrevistes d'Henar Álvarez arriba a la cadena principal després de la seva estrena en obert a La 2, però no com sembla.

'Al cielo con ella', que va debutar a RTVE Play al novembre de 2023 i es va traslladar a La 2 el passat 8 de març, farà la seva primera aparició al primer canal de TVE. S'afegeix així a una nit que comptarà amb tres propostes d'estil late show consecutives. I és que La 1 emetrà a la nit de dimarts 'La Revuelta' de David Broncano en l'access prime time, 'Late Xou con Marc Giró' en prime time i 'Al cielo con ella' en late night.

El pas de 'Al cielo con ella' de RTVE Play a La 2 i, ara, a La 1, segueix un camí similar al que va recórrer Marc Giró amb el seu 'Late Xou'. No obstant això, en aquest cas, els terminis han estat considerablement més breus. Cal destacar, no obstant això, que 'Al cielo con ella' tan sols emetrà a La 1 la reposició de la seva anterior entrega, emesa ja el dissabte a La 2.

| RTVE

'Al cielo con ella', amb una entrevista a Eva Amaral i Belinda Washington, va aconseguir un share del 2,8% i 327.000 espectadors a La 2. No obstant això, va pujar al 3,9% de quota de pantalla en el públic entre 25 i 44 anys. L'emissió a La 1 s'espera que superi aquestes dades, malgrat el seu horari en late night, a les 00:30 hores.

Es desconeix si aquest moviment tan sols és per promocionar 'Al cielo con ella' d'Henar Álvarez o si seguirà en emissió a La 1 després de conèixer les dades d'audiència. Si el format segueix l'exemple de 'Late Xou', podria consolidar-se en el primer canal de la cadena, afegint-se a altres programes d'entrevistes i humor com 'José Mota No News' els divendres.