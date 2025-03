Gir de 180º a 'Sueños de Libertad' després de la notícia que rep Natalia Sánchez

Begoña, personatge de Natalia Sánchez, celebra una bona notícia, encara que no imagina el que li espera. Aquest dimarts 11 de març, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', les martingales de el senyor Pedro i Irene van provocar que Joaquín arribés tard a la seva cita amb l'inversor. Digna i Gema es van estranyar en descobrir que Joaquín no havia passat la nit a casa. Don Agustín va plantejar a Damián els dubtes que tenia sobre el casament de Marta i Pelayo.

el senyor Pedro demana a Irene que esbrini qui és l'advocat de Jesús i, alhora, convenç Tasio per dinar ells dos amb Carmen i Irene. Encara que Gema va intentar fer les paus, María no va cedir i la va culpar de la seva desgràcia. Damián i Pelayo coincideixen que la relació de Marta i Fina suposa un perill per al seu futur matrimoni.

| Atresmedia

En audiències, aquest mes de febrer, 'Sueños de libertad' amb un 13,5% i 1.227.000 espectadors va complir el seu primer aniversari liderant amb el seu rècord de temporada. Va ser la sèrie més vista de la televisió, arrasant a 5 punts d'avantatge sobre el seu immediat competidor.

Què passarà en el capítol de dimarts de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', ha estat concedida la nul·litat matrimonial de Begoña, que celebra amb Andrés que, oficialment, ja no continua estant casada amb Jesús. No obstant això, aquest, furiós després de rebre la nul·litat matrimonial, planeja fer fora el personatge de Natalia Sánchez de casa. María pretén posar Damián del seu costat, mentre Luis perd els papers amb Jesús per la pressió del xantatge del seu cosí.

Claudia es disculpa amb Gema pel seu tracte en els primers dies de treball a la botiga. El doctor Herrera i Irene tenen un tens enfrontament. Luz ha de donar una notícia a María, relacionada amb el seu avortament, mentre Digna amenaça Jesús amb desvelar que Julia realment no és la seva filla.