Audiències: 'Supervivientes: Conexión Honduras' arriba arrasant davant 'Una nova vida'

'Supervivientes: Conexió Honduras' lidera en audiències en la seva arribada a Telecinco com el contingut no informatiu més vist del dia i millorant 2,7 punts l'estrena de la temporada passada. El programa presentat per Sandra Barneda marca ungran 19,6% i 1.683.000 espectadors: obté el minut d'or a les 23:10h amb 2.346.000 espectadors i 19,8% de quota. 'Una nueva vida' baixa davant la forta competència a un 10,5% i 995.000 seguidors a Antena 3.

'Lo de Évole' passa de màxim a mínim en audiències amb la Mala Rodríguez en obtenir un correcte 5,7% i 818.000 seguidors. D'aquesta manera, 'La pel·lícula de la setmana: Imparable' a La 1 baixa a un 9,8% de share i 1.245.000 espectadors. 'Cuarto Milenio' funciona en audiències des de Cuatro amb un bon 6,6% i 787.000 televidents: puja al 7,6% en target comercial. A més, 'Imprescindibles' a La 2 puja a un estupend 4,1% i 572.000 fidels.

Per la seva banda, 'Fiesta' no destaca en audiències a Telecinco amb un just 9,3% i 960.000: puja al 12,1% entre les dones. 'La Roca' baixa després del seu màxim anual a un 4,4% de quota i 445.000: comença en un 2,2% i acaba en un 7,2%. Per la seva banda, 'Aquí la Tierra' segueix fort els diumenges amb un 11,6% de quota i 1.423.000 espectadors a La 1.

| Mediaset

'Socialité' es queda en un pobre 7,9% i 583.000 fidels des de Telecinco. 'D Corazón' amb Anne Igartiburu segueix sense destacar en audiències amb un 6,5% i 532.000 seguidors a La 1.

'La Ruleta de la Suerte' lidera el migdia en audiències amb distància amb un 16,7% i 1.355.000 des d'Antena 3: puja a un 23,4% en els menors de 64 anys. La primera edició d'Antena 3 Notícies és l'informatiu més vist del dia amb 2.099.000 seguidors juntament amb un 21% de share.

Telecinco lidera el diumenge en audiències

Telecinco lidera en audiències el diumenge 9 de març con un 11,2% de share. Antena 3 es queda en segona posició amb un 9,6%, mentre que La 1 es queda a prop amb un 9,5%. Per la seva banda, Cuatro amb un 6,2% supera a laSexta, que es queda en cinquena posició amb un 4,8%.

Aquest diumenge, 29M d'espectadors van veure la televisió, el que suposa que el 61,8% de la població va connectar en algun moment amb alguna cadena. Se superen les 3 hores de consum de tele per espectador.