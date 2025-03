Ningú esperava les paraules de Susanna Grisoo sobre el seu futur a 'Espejo Público'

Susanna Grisoo s'ha obert sobre els seus inicis en televisió, el seu futur i la seva vida personal en una entrevista a 'Col·lapse' de Ricard Ustrell. La periodista d''Espejo Público' ha estat la protagonista del programa de TV3 durant la nit de dissabte 8 de març. Entre les seves confessions, Susanna Grisoo ha parlat sobre el seu futur a 'Espejo Público' després de gairebé dues dècades com a presentadora.

"Per fi, ha costat molt portar-te!", començava l'entrevista Ricard Ustrell. "Potser per mandra, soc bastant pudorosa a l'hora de parlar de mi. També és que em llevo sobre les 4:35h i pensar en una entrevista a la tarda, també és un tema d'organització", s'explicava Susanna Grisoo a 'Col·lapse'.

D'aquesta manera, la presentadora ha parlat dels inicis d''Espejo Público': "Venim de María Teresa Campos, hi va haver un espai a Antena 3 en què no hi va haver matinal, hi havia repeticions del programa de Buenafuente, que feia un late night. Vam començar al desembre de 2006 i no teníem moltes esperances que fos reeixit, perquè hi va haver quatre o cinc programes previs que no havien funcionat. Competíem contra Telecinco i TVE i aquí seguim".

| 3Cat

"La reina, la reina", deia Ricard Ustrell, un terme que no li acaba d'agradar a Susanna Grisoo: "Això de la reina no m'ho he cregut mai, em costa, però sempre hi ha hagut el morbo de la rivalitat dels matins. Ha canviat el consum amb el tema de la plataforma, però el consum matinal es manté molt fidel, perquè per informar-se la gent encara ens veu a nosaltres. Amb el temps els programes que vam començar per a marujas que es deia s'han consolidat com a magazines informatius i amb un to molt polític".

Recordem que, el mes passat, 'Espejo Público' amb un 13,5% i 350.000 espectadors va anotar el seu millor febrer dels últims 6 anys (2019). Va créixer en la seva franja més informativa, de 8:55h a 11h, al 15,2%, on va continuar per davant del seu competidor (+1,7 punts), per onzè mes consecutiu.

Encara que no ha confirmat si ha pensat abandonar 'Espejo Público', sí que ha parlat d'un canvi significatiu en el seu contracte, a petició pròpia. "Estic en una franja que és cansada, porto ja 19 anys allà. Els primers anys renovava per quatre anys, però ara vaig demanar renovar només per dos anys. Ara ja no m'atreveixo a fer plans tan llunyans", desvelava.