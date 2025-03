La decisió que dona un gir de 180º a la vida de Bahar pel que ha passat a 'Renéixer'

Antena 3 emet aquest dimarts 11 de març, a les 23h, un nou capítol de 'Renacer', després d'una nova entrega de 'El Hormiguero'. Adquirida ja en més de 50 països, la sèrie turca s'ha convertit en tot un fenomen global. 'Renacer' també està disponible per avançat per als usuaris premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior, Bahar va demandar Timur per adulteri i reincidència. No obstant això, ell i la seva advocada van acusar Bahar de tenir també una relació amb Evren, ja que els van fer fotos d'amagat. En una discussió, Evren acaba dient que Bahar es mor i que ells no tenien res, que només l'estaven recolzant.

Nevra es va disculpar amb Rengin i es va excusar dient que es va quedar impactada en descobrir que tenia una altra neta. Va demanar conèixer Parla i ser una veritable àvia per a ella.

| Atresmedia

'Renacer' és una gran història de superació que aborda temes com la maternitat, l'amor, la infidelitat i les dificultats per conciliar la vida laboral amb la familiar. La sèrie compta amb un elenc format per Demet Evgar ('En llamas'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secretos de familia') i Buğra Gülsoy ('Mi hija', 'Fatmagül'). Completen el repartiment Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completen l'elenc de 'Renacer'.

Què passarà en el capítol de 'Renacer' del dimarts?

D'aquesta manera, en el nou capítol de 'Renacer', Umay està molt afectada per tot el que està passant a la seva família i acusa Timur d'haver-los arruïnat la vida. Timur descobreix que Alí és Evren i es queda impactat perquè creu que està conspirant contra ell. Per la seva banda, Evren culpa Nevra de la mort de la seva germana i Seren està embarassada, però decideix mantenir-ho en secret.

Evren vol ser el donant de Bahar, ja que també és compatible, però ella s'hi nega perquè el necessita com a cirurgià en l'operació. Timur signa els papers del divorci i posa com a única condició ser el donant de Bahar. Durant l'operació, l'estat de Timur és molt crític i els metges lluiten per salvar-lo.

Parla confessa a Umay que és la persona que més li importa i es disculpa per com va fer les coses. Ambdues es reconcilien, però pateixen un terrible accident.